Consultatieronde herziening WolBES, FinBES van start

De tweede consultatieronde voor de herziening van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) en de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) start binnenkort. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Marum van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de consultatieronde van start kan gaan.

De WolBES en de FinBES gaan over het bestuur van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ze maken het mogelijk dat het eilandsbestuur de goede dingen kan doen voor het eiland en de inwoners. Deze wetten geven daarbij kaders die helpen om te zorgen voor goed bestuur en solide overheidsfinanciën. Hier horen ook checks and balances bij, zoals de controle door de eilandsraad, een lokale Rekenkamer en de Rijksvertegenwoordiger. Dit draagt bij aan een betere dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Dit is een tweede internetconsultatie voor de Herzieningswet WolBES-FinBES. Een tweede consultatieronde is nodig, omdat er wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige consultatieversie. De consultatieronde duurt 8 weken.

Wijzigingen in de functie Rijksvertegenwoordiger

In de vorige versie van de Herzieningswet WolBES-FinBES werd de functie van Rijksvertegenwoordiger geschrapt. Nu blijft de functie behouden, maar wordt wel anders ingericht. Dit is onderdeel van de consultatie.

Financiële kaders

Om Bonaire, Sint Eustatius en Saba meer mogelijkheden te geven om hun taken adequaat uit te voeren is het voorstel om de leenmogelijkheden van de eilandsbesturen uit te breiden. Net zoals gemeenten mogen Bonaire, Sint Eustatius en Saba leningen gaan afsluiten bij banken. Dat mag alleen voor de uitvoering van eilandelijke taken, bijvoorbeeld voor sociale woningbouw, betere wegen en betere energievoorzieningen. Aan het lenen zullen voorwaarden worden gesteld. Ook zal er toezicht zijn op het lenen door de eilanden. Zo worden de financiële risico’s beperkt.

Tijdens de consultatieronde wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om zijn mening te geven. Ook gaat de staatssecretaris de komende tijd in gesprek met de bestuurscolleges over de wetsvoorstellen.