Ministerraad stemt in met uitbreiding eilandsraden en bestuurscolleges BES

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Marum van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel om het aantal eilandsraadsleden en eilandgedeputeerden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba versneld te verhogen.

In het wetsvoorstel staat dat het aantal eilandsraadsleden bij de eerstvolgende verkiezingen van 17 maart 2027, stapsgewijs omhooggaat. In eerste instantie voor Bonaire van 9 naar 11, voor Sint Eustatius van 5 naar 7 en voor Saba van 5 naar 7. Volgens het voorstel gaat het aantal eilandgedeputeerden dan ook omhoog: op Bonaire van 3 naar 4 en op Sint Eustatius en Saba van 2 naar 3.

Afspraken

Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de afspraken gemaakt tijdens de werkconferentie begin maart 2024 over de herziening van de Wet op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) en de Wet Financiën BES (FinBES). Deze wetten regelen de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Rijksoverheid.

Meegroeien

Een van de overwegingen voor de uitbreiding van de eilandsraadsraden en bestuurscolleges is dat het aantal eilandsraadsleden en -gedeputeerden sinds 2010 niet is meegegroeid met het inwonersaantal. Vanuit de eilanden kwam bovendien het signaal dat het aantal eilandgedeputeerden te laag is terwijl er veel werk moet worden verricht. Met dit voorstel wordt dit signaal opgepakt om bij te dragen aan meer bestuurskracht en het versterken van de democratie.

Staatssecretaris Van Marum: “De eilanden staan voor grote opgaven. Denk aan het aanleggen en verbeteren van wegen, goed onderwijs, realiseren van voldoende huizen, stimuleren van de economie en verbeteren van de connectiviteit tussen de eilanden. Met de politieke gezagsdragers gaan we voortvarend door met de samenwerking om perspectief te bieden aan inwoners. Met de uitbreiding en versterking van het bestuur op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wil ik hier versneld aan bijdragen.”

Ondersteuning

De eilandsraden en bestuurscolleges krijgen ondersteuning om hun werkzaamheden goed uit te voeren. Hiervoor heeft het ministerie van BZK middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast ontvangen de politieke gezagdragers van de eilanden sinds het begin van 2025 ondersteuning via het zogeheten ondersteuningsprogramma.

Na de goedkeuring in de ministerraad, gaat het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State en daarna naar de Tweede Kamer.