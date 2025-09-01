Nieuwe Nederlandse leden van de Raad van Bestuur van het EU-Grondrechtenagentschap

Sam Muller en Anja Mutsaers zijn benoemd tot lid, respectievelijk plv. lid, van de Raad van Bestuur bij het EU-Grondrechtenagentschap in Wenen. De komende vijf jaar zullen zij zich in die rol inzetten voor het bevorderen en beschermen van mensenrechten in de EU.

Het EU-Grondrechtenagentschap (Fundamental Rights Agency) is in 2007 opgericht en voorziet EU-instellingen en EU-lidstaten van bijstand en expertise op het gebied van mensenrechten. De Raad van Bestuur, waarvoor alle lidstaten een lid en plaatsvervangend lid voordragen, komt twee keer per jaar bij elkaar. De Raad van Bestuur stelt onder meer de meerjarenstrategie vast, bespreekt activiteitenverslagen en keurt de begroting goed.

Nieuwe leden

Na het aflopen van de termijn van de vorige Nederlandse leden van de Raad van Bestuur, heeft Nederland een nieuw lid en plaatsvervangend lid voorgedragen. Hoewel voorgedragen door Nederland, zijn de leden volledig onafhankelijk in de vervulling van hun functie.

Dhr. S. Muller wordt lid van de Raad van Bestuur. Hij is werkzaam als consultant op het gebied van de rechtsstaat en governance en adviseert internationaal opererende organisaties op dit gebied. Hij is oprichter van the Hague Institute for Innovation of Law en heeft ruime ervaring in bestuurlijke en toezichthoudende rollen bij verschillende (internationale) organisaties.

Mevr. mr. A.L.M. Mutsaers wordt plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur. Zij is voormalig partner, advocaat en management board member van De Brauw Blackstone Westbroek en heeft naast haar advocatenpraktijk jarenlange bestuurlijke en toezichthoudende ervaring opgedaan. Zij is momenteel commissaris bij diverse internationale organisaties en docent bij de Vrije Universiteit Amsterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam.

De benoemingstermijn van bovengenoemde leden gaat vandaag, 1 september 2025, in.