Publiekscampagne ‘Vreemd of Verdacht?’ weer van start

Vanaf maandag 1 sept gaat de tweede fase van de publiekscampagne ‘Vreemd of Verdacht?’ van start. De campagne roept mensen op om alert te zijn op signalen van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit – misdaad die zich vaak ongemerkt afspeelt, maar grote gevolgen heeft voor onze veiligheid en samenleving. Veel mensen herkennen vreemde situaties, maar maken niet altijd de koppeling met criminaliteit. De campagne helpt burgers na te denken: is dit vreemd, of is het verdacht? En belangrijker: wat kun je zelf doen om je buurt veilig te houden?

Onderzoek wijst uit dat de bewustwording rond ondermijnende criminaliteit nog altijd laag is. Bovendien zijn mensen vaak terughoudend om actie te ondernemen of melding te doen tenzij de situatie direct hun eigen veiligheid raakt. Deze aarzeling maakt het moeilijk om criminaliteit effectief te bestrijden.

Resultaten eerste fase

De eerste fase van de campagne had merkbaar effect. Tijdens die periode ontving Meld Misdaad Anoniem 526 meldingen van mogelijk ondermijnende activiteiten – een forse stijging ten opzichte van 120 meldingen in dezelfde periode een jaar eerder. Het totaal aantal meldingen steeg met 29%. Ook blijkt dat mensen na het zien van de campagne sneller situaties als verdacht herkennen en durven melden of op een andere manier actie ondernemen.

Om dit bewustzijn verder te vergroten, zijn vanaf september opnieuw tv-commercials en online video’s te zien. In de tweede fase van de campagne is er extra aandacht voor jongeren die door criminelen worden geronseld voor criminele klussen. De campagne wijst mensen op herkenbare signalen én geeft handelingsperspectieven: wat kun je doen als je iets ziet wat niet klopt? Kijk voor meer informatie, voorbeelden van signalen en hoe je zelf actie kunt ondernemen op www.houdmisdaaduitjebuurt.nl