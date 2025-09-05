Benoeming burgemeester in De Fryske Marren

Drs. L.P. (Leo Pieter) Stoel wordt burgemeester van de gemeente De Fryske Marren. De ministerraad heeft op voorstel van minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 22 september 2025.

De heer Stoel (62 jaar) is lid van de VVD. Hij is momenteel burgemeester van de gemeente Ameland.

Op dit moment is Klaas Agricola waarnemend burgemeester van de gemeente De Fryske Marren.