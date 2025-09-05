Benoemingen ministers en staatssecretarissen

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag, 5 september 2025, op voordracht van de minister-president, met ingang van 5 september 2025:

D.M. van Weel benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken;

Mr. F. van Oosten benoemd tot minister van Justitie en Veiligheid;

F. Rijkaart benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

G. Moes benoemd tot minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

M.L.J. Paul benoemd tot minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Prof. dr. J.A. Bruijn benoemd tot minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

alsmede:

A. de Vries benoemd tot staatssecretaris van Buitenlandse Zaken;

Mr. A.C.L. Rutte benoemd tot staatssecretaris van Justitie en Veiligheid;

Dr. K.M. Becking benoemd tot staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Drs. E.H.J. Heijnen benoemd tot staatssecretaris van Financiën en

Mr. S.Th.P.H. Palmen benoemd tot staatssecretaris van Financiën.

In verband met deze nieuwe benoemingen is:

M.C.G. Keijzer ontheven van het tijdelijk beheer van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

R.P. Brekelmans ontheven van het tijdelijk beheer van het ministerie van Buitenlandse Zaken;

D.M. Van Weel ontheven van de leiding van het ministerie van Justitie en Veiligheid en ontheven van het tijdelijk beheer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

S.Th.M. Hermans ontheven van het tijdelijk beheer van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

R. Tieman ontheven van het tijdelijk beheer van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en

M.L.J. Paul eervol ontslagen als staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Aanleiding voor de benoemingen is het ontslag op 22 augustus 2025 van de ministers en staatssecretarissen van NSC-huize. Sinds 3 juni 2025 is het kabinet demissionair, de minister-president en de ministers en staatssecretarissen hebben hun portefeuille of ambt respectievelijk functie ter beschikking gesteld van de Koning. De Koning heeft de ministers en staatssecretarissen verzocht al datgene te blijven verrichten, wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten.

De nieuwe ministers en staatssecretarissen zijn vanochtend ten overstaan van de Koning op Paleis Huis ten Bosch beëdigd.