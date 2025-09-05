Minister Brekelmans spreekt met bestuurders van Caribisch deel van het Koninkrijk

Minister van Buitenlandse Zaken Ruben Brekelmans heeft vandaag gesproken met premier Pisas (Curaçao), gezaghebber Soliano (Bonaire) en een vertegenwoordiger van premier Eman (Aruba), over actuele ontwikkelingen in de regio, waaronder de Amerikaanse inzet in de Caribische Zee.

Minister Brekelmans onderstreepte dat de huidige Amerikaanse inzet zich primair richt op counterdrugs-operaties in internationale wateren en dat het Koninkrijk daarbij niet betrokken is. Tegelijkertijd blijft Nederland in gesprek met betrokken partijen om de belangen van het Koninkrijk te behartigen.

Minister Brekelmans: 'Wij zijn één Koninkrijk. Juist nu is het belangrijk dat we elkaar snel, volledig en eenduidig informeren. Zo blijven we gezamenlijk alert, bieden we rust en duidelijkheid aan onze inwoners en beschermen we onze economieën.'

De bestuurders van Curaçao, Bonaire en Aruba benadrukten in het gesprek dat de situatie daar van dichtbij wordt beleefd. Daarom is snelle en duidelijke communicatie belangrijk, om de inwoners en bezoekers goed te kunnen informeren.

Tijdens het gesprek werd afgesproken de situatie nauwlettend te blijven volgen en bestaande communicatielijnen te versterken en goed op elkaar af te blijven stemmen.