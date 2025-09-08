Nieuwe campagne helpt ouders met smartphonegebruik van kinderen

Vandaag lanceerde staatssecretaris Van Marum de publiekscampagne ‘Blijf in Beeld’. De campagne helpt ouders van kinderen tussen de 7 en 12 jaar in gesprek te gaan over hun smartphonegebruik. Dat is nodig, want kinderen spenderen veel tijd online, terwijl veel ouders worstelen met het begeleiden van hun kind in de online wereld.

Staatssecretaris Van Marum: “Kinderen leren, ontspannen en maken vrienden via hun smartphone. Dat is positief, maar er zijn ook risico’s zoals cyberpesten, het zien van gewelddadige beelden en gezondheidsproblemen door te veel schermtijd. Als overheid, en vooral als ouders, hebben we de verantwoordelijkheid onze kinderen daarvoor te beschermen, zonder hen alle leuke en leerzame ervaringen die de online wereld biedt te ontnemen.”

Uit onderzoek blijkt dat 59% van de ouders zich zorgen maakt over de online veiligheid van hun kind. Ouders denken vaak zelf onvoldoende kennis hebben over dit onderwerp, en slechts 34% vindt makkelijk betrouwbare opvoedtips over digitale media. Ten slotte heeft ruim 1 op de 3 ouders moeite om zélf het goede voorbeeld te geven. Kortom, veel ouders willen hun kinderen online beschermen, maar weten niet goed hoe.

Daarom start op 8 september de publiekscampagne ‘Blijf in Beeld’, gericht op ouders van kinderen van 7 tot 12 jaar. Dit is de leeftijd waarop veel kinderen hun 1e smartphone krijgen. De belangrijkste boodschap is om als ouder in beeld te blijven en met je kind afspraken te maken wanneer je een smartphone geeft. Juist op jonge leeftijd is dit makkelijker. Hoe ouder kinderen worden, hoe groter de invloed van leeftijdsgenoten. Als ouders vroeg beginnen met praten over smartphonegebruik, wordt dat iets normaals.

De campagne moet ervoor zorgen dat ouders de urgentie voelen om afspraken te maken met hun kind wanneer deze de 1e smartphone krijgt. En ouders hierbij helpen door ze te voorzien van informatie en tips voor gezond en veilig smartphonegebruik.

De afsprakenkaart als hulpmiddel

Bij de campagne hoort een afsprakenkaart die ouders helpt het gesprek aan te gaan. Op de kaart staan vragen die ouder en kind samen kunnen invullen. Die helpen ontdekken wat werkt, en zorgen voor meer begrip voor elkaar. Ook is er ruimte voor het opstellen van eigen regels. Er is geen goed of fout, het gaat erom dat je samen het gesprek voert en afspraken maakt die passen bij jullie gezin.

'Blijf in Beeld' is een multimediale campagne. In de campagne wordt verwezen naar de website jouwkindonline.nl, waar ouders betrouwbare tips en informatie vinden om het online leven van hun kind veiliger te maken. De campagne is onderdeel van een meerjarige publiekscampagne van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gericht op het ondersteunen van ouders bij het beschermen van hun kinderen online