Nederlandse F-35’s halen Russische drones boven Polen neer

Poolse en Nederlandse gevechtsvliegtuigen hebben afgelopen nacht boven Polen Russische drones neergehaald. De onbemande toestellen waren het NAVO-luchtruim binnengedrongen.

In NAVO-verband stegen Poolse en Nederlandse gevechtsvliegtuigen op om mogelijke dreigingen voor het bondgenootschappelijk grondgebied weg te nemen. Meerdere Russische drones waren het Poolse luchtruim binnengevlogen. Hierop heeft de NAVO snel en daadkrachtig gehandeld. Dat gebeurde door onder meer Poolse en Nederlandse gevechtsvliegtuigen wapens in te laten zetten tegen deze drones. Vervolgens zijn er meerdere neergehaald.



Volgens minister van Defensie Ruben Brekelmans beperkt de Russische dreiging zich niet alleen tot Oekraïne, maar is het ook een bredere dreiging voor Europa. “Rusland neemt meer risico’s en daarmee neemt de dreiging voor het NAVO-grondgebied toe. Nederland kan in de verdediging daarvan een belangrijke rol spelen in NAVO-verband, zoals vannacht is gebleken met de inzet van onze F-35’s. Ik ben trots op de adequate en professionele reactie van onze vliegers.”

Nederland en Polen waren echter niet de enige landen die reageerden. Duitse Patriot-raketsystemen in Polen werden in staat van paraatheid gebracht. Verder is een Italiaanse luchtwaarschuwingsvliegtuig en een toestel van de Multinationale Multi-Role Tanker Transport (MRTT)-vloot van de alliantie ingezet om de gevechtsvliegtuigen in de lucht van brandstof te voorzien.

De NAVO toont met deze inzet de capaciteit en vastberadenheid om het bondgenootschappelijk grondgebied te verdedigen.

Nederlandse F-35’s in Polen

Nederland levert sinds 1 september F-35 toestellen om te helpen bij het beschermen van het NAVO-verdragsgebied. Het is de niet de eerste keer dat Nederlandse F-35’s in Polen zijn opgestegen voor Russische projectielen die het NAVO-verdragsgebied bedreigden. Nederland heeft nu wel voor het eerst wapens ingezet.