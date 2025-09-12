Wetsvoorstel: Nederlanders krijgen extra tijd bij deur- of straatverkoop

Nederlanders voelen zich vaak onder druk gezet door verkopers. Om bijvoorbeeld direct aan de deur of op straat een energiecontract te sluiten of een product te kopen. Daarom ligt er nu een wetsvoorstel om bij deur- of straatverkoop consumenten een ‘afkoelperiode’ van drie werkdagen te geven. De verkoper mag hierin geen overeenkomst sluiten en geen contact opnemen met de consument.

Zo kun je in alle rust de informatie van de verkoper over het product of de dienst lezen en vergelijken met andere aanbiedingen, vóórdat de overeenkomst kan worden gesloten. Daarna toch niet blij? De nu al bestaande wettelijke bedenktijd van 14 dagen nádat de overeenkomst is gesloten, blijft ook gelden. Daarin mag je zonder opgave van reden alsnog opzeggen.



Het conceptwetsvoorstel afkoelperiode colportage is vandaag in internetconsultatie gegaan. Dat betekent dat iedereen tot medio oktober 2025 op het voorstel kan reageren.

Aanpak van misleiding om consument te beschermen

Het ministerie van Economische Zaken wil misleiding van Nederlanders aanpakken. Om consumenten te beschermen, maar ook omdat goedwillende ondernemers daarvan oneerlijke concurrentie ondervinden. Vrijwel iedereen, niet alleen kwetsbare consumenten zoals ouderen, is immers gevoelig voor een mooi aanbod. Met een aanbod doen aan de deur of op straat, is op zich ook niks mis. Maar wel als het niet is gebaseerd op de juiste informatie of de consument onder druk wordt gezet direct te beslissen. Zeker als het gaat om ingewikkelde en duurdere zaken zoals een energie- of internetcontract.

Eerder al telefonische verkoop verder ingeperkt

Het ongevraagd bellen door bedrijven en organisaties naar consumenten is vanaf 1 juli 2026 al verder beperkt. Ook bellen naar iemand die klant is (geweest), is dan niet meer toegestaan zonder voorafgaande toestemming. De Tweede Kamer heeft wel een uitzondering gemaakt voor goede doelen, loterijen die daaraan afdragen en uitgevers van dag- en weekbladen en tijdschriften. Een algeheel of sectoraal nationaal verbod op telemarketing, deur- of straatverkoop is niet toegestaan op grond van Europese regels met betrekking tot vrij verkeer van diensten.

Online opzeggen van abonnementen moet makkelijker

Het ministerie van Economische Zaken zet zich bovendien in voor EU-beleid dat ervoor zorgt dat consumenten abonnementen online net zo eenvoudig kunnen opzeggen als aangaan. Het wordt voor consumenten soms onnodig moeilijk gemaakt om een abonnement op te zeggen. Het ministerie van EZ richt zich op de aanpak hiervan via de EU Digital Fairness Act, die wordt verwacht in de loop van 2026.