VWS roept op: start het gesprek over later met je familie, vrienden of buren

Het aantal ouderen in de samenleving neemt toe én we worden gemiddeld steeds ouder. Daarom is het belangrijk om nu al met je omgeving te praten over wat je wil doen om gezond te blijven, prettig te blijven wonen of wat je voor elkaar kunt doen als er zorg nodig is. Zo kan je ook later vol van het leven blijven genieten. Het ministerie van VWS helpt 60-plussers een eerste stap te zetten met gesprekskaarten uit de campagne ‘Praat vandaag over morgen’. En wijst op landelijke gespreksbijeenkomsten, zoals ‘Senioren zelf aan zet’, ‘Krachtig ouder worden’ en 'Zorgen voor jezelf, er zijn voor elkaar’.

Van welke activiteiten krijg jij energie? Wie zou jou kunnen helpen in de tuin of met de boodschappen als dat later nodig is? Wat zou je nu al aan je woning kunnen aanpassen? Of wie in jouw omgeving kan jij met iets helpen? Het zijn voorbeelden van vragen uit de gesprekskaarten van de campagne ‘Praat vandaag over morgen’. Met deze kaarten kunnen 60-plussers op een laagdrempelige manier het gesprek voeren over later. Bijvoorbeeld met hun familie, vrienden of buren.

Naast de gesprekskaarten organiseren een groot aantal maatschappelijke organisaties activiteiten die het gesprek stimuleren. Zoals de gespreksbijeenkomsten ‘Senioren zelf aan zet’ (Senioren Brabant-Zeeland, Senioren Limburg en KBO-Senioren-Overijssel), ‘Krachtig ouder worden’ (Seniorencoalitie) en 'Zorgen voor jezelf, er zijn voor elkaar' (MantelzorgNL). Bijeenkomsten waar 60-plussers inspiratie op kunnen doen over wat zij kunnen doen voor later én hierover in gesprek kunnen met anderen.

Nicki Pouw-Verweij, staatssecretaris Langdurige en Maatschappelijke Zorg: “Het is indrukwekkend om te zien dat sinds de start van ‘Praat vandaag over morgen’ het gesprek op steeds meer plekken in Nederland wordt gevoerd. Ik heb zelf in de praktijk gezien hoeveel verschil het maakt als je samen met de mensen om je heen op tijd het gesprek voert over later en de eerste voorbereidingen treft. Dat geeft rust en zorgt ervoor dat je aan het stuur van je eigen leven blijft staan. Daarom blijven we het belang van dit gesprek samen met zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties onder de aandacht brengen.”

Buurvrouwen Annie (66) en Thea (67) praten al met elkaar over later. En wat zij kunnen doen om comfortabel te blijven wonen. Annie: “Wij hebben lichtsensoren geplaatst in de hal en tussen de slaapkamer en het toilet. Dat scheelt in het donker zoeken naar lichtknopjes.”



Ook hebben de twee buurvrouwen een buurtcirkel opgericht. Een groep met buren die elkaar helpt bij dingen die je niet kunt plannen. En die naar elkaar omkijkt. Annie: “We brengen een pannetje soep langs als iemand ziek is, of halen medicijnen op.” Maar ook voor andere zaken weten buren elkaar beter te vinden door de buurtcirkel. “Een lamp die bij een oudere buurvrouw kapot is, wordt vervangen door de buurman. En als de dochter van iemand op vakantie gaat, kijken we met elkaar om naar die buur. Vroeger moest daar familie voor komen, nu lossen we het met elkaar op.”

Kijk op praatvandaagovermorgen.nl om het gesprek te voeren met de gesprekskaarten. En om te zien welke activiteiten er de komende tijd bij jou in de buurt worden georganiseerd.

Over de campagne

De campagne ‘Praat vandaag over morgen’ wordt gevoerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met een groot aantal maatschappelijke organisaties en bouwt voort op een initiatief van brancheorganisatie ActiZ. De campagne is onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLO) en heeft als doel om zoveel mogelijk mensen te laten nadenken en met hun omgeving het gesprek te laten voeren over later. ‘Praat vandaag over morgen’ is de komende maanden te zien op TV, radio, social media, online en in branded content.

Naast de campagne organiseren onder meer de Seniorencoalitie, Senioren Netwerk Nederland en MantelzorgNL activiteiten en bijeenkomsten door het hele land. Samen stimuleren deze activiteiten een breed maatschappelijk gesprek over ouder worden.