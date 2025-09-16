Belastingplan 2026: stappen naar een beter belastingstelsel

Vandaag heeft staatssecretaris Heijnen (Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane) het pakket Belastingplan 2026 aangeboden aan de Tweede Kamer. In het belastingplan zitten dit jaar maatregelen die bijdragen aan een beter belastingstelsel. Daarnaast wordt de accijnskorting op brandstof met een jaar verlengd tot 2027. De plannen worden binnenkort besproken in het parlement.

Brandstofaccijns en inkomstenbelasting

Om de prijzen aan de pomp betaalbaar te houden, wordt de accijnskorting op benzine, diesel en LPG met 1 jaar verlengd tot 1 januari 2027. De accijns blijft € 0,79 voor een liter benzine, € 0,52 voor een liter diesel en € 0,19 voor een liter LPG net als in 2025.

Om het terugdraaien van de btw-verhoging op cultuur, media en sport te betalen, worden de schijven van de inkomstenbelasting en heffingskortingen niet volledig aangepast aan de inflatie. Hierdoor vallen mensen iets eerder in een volgende schijf in de inkomstenbelasting. De eerste schijf van de inkomstenbelasting gaat van € 38.441 naar € 38.883 in 2026. De tweede schijf van de inkomstenbelasting gaat van € 76.817 naar € 79.137 in 2026.

De fiscale regeling voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland zijn (ETK-regeling) wordt per 2026 versoberd. Op dit moment is er geen sprake van een dergelijk gelijk speelveld tussen werknemers die extra kosten maken en werknemers die deze kosten niet maken, wat wel het doel van de regeling is. De regeling wordt daarom versoberd door twee kostenposten af te schaffen: de extra kosten van levensonderhoud, waaronder kosten van gas, water, licht en andere nutsvoorzieningen, en extra gesprekskosten voor privédoeleinden met het land van herkomst.

Vermogen

Het kabinet wil dat vermogen dat door erven wordt doorgegeven, op een eerlijke manier terecht komt bij de volgende generatie. Daarom worden er binnen de erf- en schenkbelasting een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo worden constructies met ongelijke vermogensverdeling tussen partners voor overlijden of een scheiding aangepakt. Hierdoor gaan echtgenoten bij het einde van het huwelijk over de helft van de gemeenschap van goederen schenk-of erfbelasting betalen, ook als het op papier ongelijk is verdeeld. Ook de aangiftetermijn voor de erfbelasting na overlijden wordt verruimd, van 8 naar 20 maanden. Zo hebben nabestaanden meer tijd om aangifte te doen.

Om te zorgen dat het rechtsherstel box 3 betaalbaar blijft komen er een paar aanpassingen in box 3. Het heffingsvrij vermogen gaat omlaag van € 57.684 naar € 51.396. Het fictieve rendement voor overige bezittingen gaat van 5,88% naar 7,78%. Belastingplichtigen kunnen ook in 2026 gebruikmaken van de tegenbewijsregeling.

Ondernemers en bedrijven

Om ervoor te zorgen dat private equity-managers voldoende belasting betalen, wordt de lucratief belang regeling aangepast. In de huidige situatie betalen zij over het vermogen dat zij opbouwen als onderdeel van hun salaris, minder belasting dan iemand die vermogen heeft in box 3. Dit vindt het kabinet niet wenselijk. Daarom worden er in de zogeheten ‘lucratief belang regeling’ een aantal wijzigingen doorgevoerd waardoor de belastingdruk voor private equity-managers in box 2 gelijk komt te liggen met het belastingtarief in box 3, op 36%.

De Hoge Raad heeft in maart 2025 geoordeeld dat meer verliezen bij het stopzetten van dochterbedrijven mogen worden afgetrokken van de Nederlandse winst. Om deze tegenvaller in de liquidatieverliesregeling op te vangen, wordt de Aof-premie met 0,08% verhoogd. Dit is de verplichte bijdrage die werkgevers betalen om arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, zoals de WIA en WAO, te financieren. Daarnaast is het voornemen om voordelen uit koerswisselingen op deelnemingen aan te passen per 1 januari 2027.

Klimaat en gezondheid

Via verschillende maatregelen voor mensen en bedrijven worden verdere stappen gezet in de klimaattransitie. Wel wordt er rekening gehouden met de concurrentiepositie van bedrijven. Zo wil het kabinet dat de vergroening van het wagenpark van Nederland doorgaat. Daarom wordt een aantal maatregelen genomen om het gebruik van emissievrije auto’s te stimuleren. Werkgevers betalen vanaf 2027 extra als zij hun werknemer een niet-elektrische auto aanbieden. De korting op de motorrijtuigenbelasting wordt verhoogd, van 25% naar 30%. Daarnaast gaat het verlaagde bpm-tarief voor emissievrije auto’s ook gelden voor emissievrije bijzondere personenauto’s en motoren. Tegelijkertijd worden de bpm-tarieven aangepast, zodat er voldoende prikkel blijft bestaan om brandstofauto’s nog zuiniger te maken.

De vliegbelasting krijgt verschillende tarieven voor korte, middellange en lange vluchten. Voor kortere vluchten betaal je straks minder belasting dan voor lange vluchten. Voor een korte vlucht betaal je vanaf 2027 €29,40 per vlucht, dit zijn bijvoorbeeld vluchten naar Portugal en Denemarken. Voor een middellange vlucht, naar bijvoorbeeld Egypte en Turkije, betaal je € 47,24 per vlucht. Voor lange vluchten, zoals naar Mexico en Zuid-Afrika, betaal je € 70,86. De langere vluchten naar het Caribisch deel van het Koninkrijk vallen wel onder het laagste tarief.

Bedrijven gaan vanaf 2026 over een groter deel van het drinkwater dat zij gebruiken belasting betalen. Het heffingsplafond gaat van 300 kubieke meter naar 50.000 kubieke meter. In 2027 komt het heffingsplafond helemaal te vervallen, waardoor bedrijven vanaf dan over al het drinkwater dat zij gebruiken belasting betalen. Daarnaast gaat per 2030 de afvalstoffenbelasting voor afvalverwerkers omhoog en gaan afvalverbrandingsinstallaties meer CO 2 -heffing betalen. Het kabinet staat open voor alternatieve heffingen. Voor alle andere bedrijven binnen de CO2-heffing wordt het tarief verlaagd.

Bij de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken wordt de constructie aangepakt waarmee fabrikanten een vleugje zuivel toevoegen om belasting te ontwijken. Dit wordt gedaan door de uitzondering voor zuivel- en sojadranken aan te passen. Na de aanpassing blijven water, melk en karnemelk en daarmee vergelijkbare sojadranken van de belasting vrijgesteld.

Vervolg

Het Belastingplan wordt na het verkiezingsreces behandeld in de Tweede Kamer. In december volgt de behandeling in de Eerste Kamer. Pas na akkoord van beide Kamers zijn de plannen definitief.