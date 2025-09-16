Caribische delen Koninkrijk: Goed bestuur en houdbare overheidsfinanciën bieden inwoners perspectief

In de samenwerking met het Caribisch deel van het Koninkrĳk staan goed bestuur en een sterke rechtsstaat, gezonde en houdbare overheidsfinanciën en economische weerbaarheid van de eilanden centraal. Vanuit dit perspectief werken we aan een gedeelde toekomst met oog voor lokale omstandigheden van alle zes de eilanden. Vanwege hun ligging, kunnen de eilanden direct de effecten van geopolitieke ontwikkelingen ondervinden. Continuïteit en rust staan in tijden van geopolitieke spanningen centraal. De begroting 2026 bouwt daarom voort op de reeds ingezette acties.

Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba gaat het om behoud en groei van de brede welvaart zodat de eilanden zich op sociaal, fysiek en economisch gebied verder kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt onder meer via de drie Regiodeals. Samen met de eilandsbesturen zet het kabinet in op toekomstbestendige financiën en goed bestuur. Onder meer door de vernieuwing van de wetten die de financiële en bestuurlijke verhoudingen regelen. Zo krijgen deze eilanden in de toekomst onder meer mogelijkheden om leningen aan te gaan, zodat ze in staat zijn om hun taken goed uit te voeren.

Om de eilandsbesturen beter te ondersteunen, versterken we de uitvoeringskracht. Hier is in 2026 ruim € 4 mln. extra mee gemoeid. De Agenda Goed Bestuur Caribisch Nederland draagt hieraan bij, door onder meer betere dienstverlening aan inwoners, sterke instituties en aanpak van integriteitsschendingen. Om de connectiviteit te verbeteren wordt de subsidie voor de Makana ferry verlengd. Verder is in 2026, € 10 mln. beschikbaar gesteld voor de haven van Saba, in aanvulling op de € 30 mln. uit 2025. Om de wegen op Bonaire te verbeteren is voor de periode 2025 tot en met 2028 € 16 mln. beschikbaar. In 2026 komt een integrale aanpak voor de fysieke infrastructuur van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarbij werken de drie eilanden en de betrokken departementen aan fysieke agenda’s per eiland waarin rekening wordt gehouden met uitvoeringskracht en demografische ontwikkelingen.

In de samenwerking met Aruba, Curaçao en Sint Maarten ligt de focus op goed bestuur en het versterken van de rechtsstaat. Dit is een randvoorwaarde voor een veilige en stabiele samenleving, positieve economische ontwikkeling en houdbare overheidsfinanciën. Ook in 2026 ondersteunt Nederland de autonome landen bij deze gezamenlijke doelstelling, hier is in 2026 ruim € 68 mln. voor beschikbaar. In 2026 wordt met behulp van de Tijdelijke Werkorganisatie verder gewerkt aan de Landspakketten voor uitvoering van sociaaleconomische hervormingen. In 2026 is € 27,6 mln. hiervoor beschikbaar.

Om de economie te stimuleren stelt Nederland de regeling Borgstelling MKB-kredieten Aruba, Curaçao, Sint-Maarten open. Deze regeling maakt het in 2026 en 2027 mogelijk dat kredietverstrekkers in Aruba, Curaçao en Sint Maarten, gebruik kunnen maken van dezelfde faciliteit als kredietverstrekkers in Nederland en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Nederland blijft Sint Maarten financieel ondersteunen bij de wederopbouw na orkaan Irma in 2017, met de inzet van het trustfonds bij de Wereldbank en met technische assistentie.

Tot en met 2028 is in totaal € 24 mln. beschikbaar voor een revolverend fonds voor projecten die bijdragen aan het vergroten van de voedselzekerheid op alle zes de eilanden. In 2026 wordt uitvoering gegeven aan de subsidieregeling voor maatschappelijke initiatieven en de actieagenda’s voor alle zes de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk, als opvolging van de excuses voor slavernijverleden. In 2026 gaat het om € 23 mln.

