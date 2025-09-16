Meer te besteden in 2026, hogere vergoeding kinderopvang voor werkenden

De meeste mensen krijgen volgend jaar meer te besteden. Dit komt doordat de lonen stijgen en het kabinet de belastingen verlaagt en de huur- en kinderopvangtoeslag verhoogt. Ook nemen de armoedecijfers verder af. Dat schrijven minister Paul van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Nobel van Participatie en Integratie in hun begroting die vandaag is overhandigd aan de Tweede Kamer.

Koopkracht

Het koopkrachtbeeld ziet er evenwichtig uit. Een doorsnee huishouden gaat er 1,3% op vooruit in 2026. De verwachte inflatie is hierin al verwerkt. De ontwikkeling van de koopkracht is voor alle groepen ongeveer gelijk. Werken gaat meer lonen door een verlaging van de belasting in de eerste schijf en de verhoging van de belastingkorting voor mensen die werken. Ook gaat de huurtoeslag omhoog. De zelfstandigenaftrek gaat omlaag. Het aantal mensen en kinderen in armoede neemt door het kabinetsbeleid naar verwachting af, zo blijkt uit de prognose van het CPB. Het aandeel mensen in armoede daalt van 2,9% naar 2,6% van de bevolking en het aandeel kinderen daalt ook van 2,9% naar 2,6%.

Kinderopvang

Werken gaat ook meer lonen doordat het kabinet de kinderopvangtoeslag verhoogt. Alle werkende ouders met een inkomen tot € 56.000 krijgen 96% vergoed van de maximum uurprijs die de overheid hanteert. Deze uurprijs wordt komend jaar aangepast aan de inflatie en de loonontwikkeling in de sector, en stijgt met 4,84%. Ook werkende ouders met een hoger inkomen krijgen een groter deel vergoed. Het kabinet investeert hiervoor in totaal € 199 miljoen euro.

Extra geld voor aanpak problemen UWV

Ook trekt het kabinet extra geld uit voor de problemen bij het UWV. Er wordt € 213 miljoen gereserveerd voor nabetalingen als gevolg van de herstelacties. Vanwege de lange wachttijden hoeven mensen in afwachting van hun beoordeling het voorschot niet terug te betalen, als dit niet verrekend kan worden met een andere uitkering. Dit kost € 278 miljoen. Daarnaast wordt er € 197 miljoen gereserveerd voor extra uitkeringen omdat 60-plussers tijdelijk sneller beoordeeld worden door het UWV. En tot slot investeert het kabinet € 36 miljoen in sociaal-medische centra.

Sociaal ontwikkelbedrijven

Medewerkers met een arbeidsbeperking die bij een sociaal ontwikkelbedrijf werken, krijgen compensatie omdat hun inkomen dit jaar is gedaald. Het kabinet trekt hier € 111 miljoen voor uit. De compensatie wordt door gemeenten uitgekeerd en geldt voor dit jaar en voor de jaren 2026-2028. Voor 2025 is de compensatie ongeveer € 37 bruto per maand. Voor 2026-2028 is dit iets lager. Exacte bedragen worden later vastgesteld.

Publiek energiefonds

Het kabinet reserveert € 60 miljoen om huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten te ondersteunen. Hiervoor wil het kabinet een meerjarig publiek energiefonds opzetten. Door de bijdrage van het kabinet komt er nog eens € 174,5 miljoen Europees geld beschikbaar. In 2027 komt er aanvullend € 50 miljoen voor dit fonds beschikbaar. Naar verwachting kunnen mensen vanaf volgende winter ondersteuning krijgen uit dit fonds, in combinatie met maatregelen om energie te besparen.

Huishoudens met een minimuminkomen in Caribisch Nederland kunnen ook komend jaar een energietoeslag tegemoetzien ter hoogte van $ 1.300 per jaar.

WW-duurverkorting

De verkorting van de duur van de WW naar 18 maanden wordt door het kabinet een jaar uitgesteld. Naar aanleiding van de opgave vanuit het hoofdlijnenakkoord was afgesproken de maatregel per 1 januari 2027 in te laten gaan. Het UWV heeft aangegeven dat deze ingangsdatum niet haalbaar is. De beoogde nieuwe ingangsdatum is nu 1 januari 2028.