Prinsjesdag 2025: investeren in veiligheid en buitenlandse handel, voortzetten steun aan Oekraïne

Op Prinsjesdag presenteert de regering haar plannen voor het komende jaar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft werken aan een veilig en welvarend Nederland, en voor de belangen van Nederlanders in het buitenland. Belangrijke plannen zijn: blijvende steun aan Oekraïne, handel met opkomende markten en een stapsgewijze verhoging van de NAVO-norm voor defensie-uitgaven naar 5% van het BBP om geopolitieke uitdagingen aan te pakken. Er wordt 10% bezuinigd op het ambassadenetwerk. Dit wordt op een zorgvuldige manier gedaan, zodat dienstverlening aan Nederland in het buitenland goed behouden blijft.

Invulling bezuiniging op het ambassadenetwerk

Burgers en bedrijven kunnen in het buitenland altijd terecht bij ambassades en consulaten. Op het ambassadenetwerk is een taakstelling van 10% van toepassing, zoals afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord. Daarbij wil het kabinet dat Nederlanders in het buitenland zo goed mogelijk geholpen worden. Daarvoor kijkt het kabinet zorgvuldig welke ambassades en consulaten sluiten of kleiner worden. Zodat de dienstverlening en de belangen van Nederlanders in het buitenland zo goed mogelijk gewaarborgd blijven.

Steun aan Oekraïne blijft

Nederland blijft Oekraïne steunen, samen met de EU en NAVO-partners. Bijvoorbeeld in het bevorderen van de democratie en de rechtstaat in Oekraïne. Maar ook om Rusland verantwoordelijk te houden voor de gepleegde misdrijven in Oekraïne.

Er is in 2026 € 234 miljoen uit eerdere aangekondigde steunpakketten beschikbaar voor niet-militaire steun aan Oekraïne. Zoals het herstel van belangrijke infrastructuur en de wederopbouw van landbouw en gezondheidszorg. Daarvan wordt € 20 miljoen vrijgemaakt voor humanitaire ontmijning, gerechtigheid, democratie en rechtsstaat en herstel van cultureel erfgoed.

Veiligheid en de NAVO

Investeren in veiligheid en defensie is belangrijk vanwege dreigingen en geopolitieke veranderingen. De NAVO-bondgenoten hebben daarom afgesproken 5% van het bruto binnenlands product (bbp) te besteden aan defensie. Deze verhoging gebeurt stapsgewijs. Vanaf 2035 moeten de NAVO-landen aan de nieuwe norm voldoen. Voor 2026 geeft het kabinet 2,2% van het bbp uit aan defensie. Dit is inclusief militaire steun aan Oekraïne.

Diplomatie en handel stimuleren

Het kabinet wil diplomatie en handel stimuleren. Bijvoorbeeld via programma’s zoals het Dutch Good Growth Fund en DRIVE. Deze programma’s helpen handel mogelijk te maken tussen ontwikkelingslanden onderling en met de Europese en Nederlandse markt. Dat is goed voor Nederlandse bedrijven. Door met meer landen handel te drijven, en duidelijke afspraken te maken over bijvoorbeeld grondstoffen en technologie, wordt Nederland onafhankelijker en minder kwetsbaar. Hiervoor zet het kabinet ruim € 100 miljoen in.

Geld voor humanitaire hulp

In 2026 reserveert het kabinet € 475 miljoen voor hulp aan slachtoffers tijdens noodsituaties. Dit geld gaat naar organisaties die snel moeten handelen tijdens een crisis. Zoals VN-organisaties, het Rode Kruis en Nederlandse NGO’s.