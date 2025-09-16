Prinsjesdag 2025: Solide basis voor toekomstige keuzes

De koopkracht zit in 2026 voor alle groepen in de plus. Nederlanders hebben gemiddeld genomen meer te besteden en ook de armoede neemt komend jaar verder af. Het kabinet laat bovendien een gedekte begroting achter. Daarmee ligt er een solide basis voor toekomstige keuzes. Dat blijkt uit de Miljoenennota, die minister Heinen (Financiën) vandaag samen met het Belastingplan heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Nederlandse economie en overheidsfinanciën staan er nu goed voor. De lonen stijgen en er zijn nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest. Toch benadrukt minister Heinen dat er werk aan de winkel is. “Onze uitgangspositie is goed. We leven in vrijheid en welvaart in een van de gelukkigste landen ter wereld. Om dat zo te houden zijn grote keuzes nodig, want we zien de uitgaven stijgen. De internationale onrust onderstreept het belang van grotere defensie-investeringen. Daarnaast lopen de uitgaven aan zorg en sociale zekerheid op. Kortom, we staan op een kruispunt. Laten we ondanks verschillen samenwerken en doen wat nodig is voor een sterker Nederland”, aldus de minister.

Belangrijkste maatregelen

De aanhoudend hoge inflatie maakt het leven duurder. Het kabinet verlengt daarom de korting op de brandstofaccijns, wat de prijzen aan de pomp na de jaarwisseling dempt. Verder blijft de onderwijskansenregeling in stand en er wordt in 2026 niet bezuinigd op regionaal openbaar vervoer. Ook gaat er vanaf 2028 meer geld (oplopend naar € 50 miljoen structureel) naar het gevangeniswezen. Daarmee komt het kabinet tegemoet aan belangrijke wensen vanuit de Tweede Kamer.

Het verlengen van de accijnskorting op benzine en diesel tot 1 januari 2027 kost de schatkist € 1,7 miljard. Dit wordt onder andere gedekt door inkomsten uit de CO2-heffing voor goederen die buiten de EU zijn geproduceerd (CBAM), een minder hoge teruggaaf van de energiebelasting dan eerder aangekondigd en het afschaffen van enkele specifieke kostenposten van de fiscale regeling voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland zijn (ETK-regeling), zoals kosten voor vaste telefonie.

Overheidsfinanciën

Het kabinet zet onverminderd in op begrotingsdiscipline en trendmatig begrotingsbeleid. De basis voor de begroting voor 2026 werd gelegd in de Voorjaarsnota. Die bevatte, bovenop het hoofdlijnenakkoord, al forse investeringen in onder andere defensie (€ 1,2 miljard structureel) en gemeenten. Die zaken zijn nu onderdeel van de Miljoenennota. Alle investeringen zijn door het kabinet binnen de begroting gedekt. Hetzelfde geldt voor een aantal tegenvallers, bijvoorbeeld bij de gasbaten, EU-afdrachten en voortvloeiend uit het arrest liquidatieverliesrekening. Het inkomsten- en uitgavenkader sluit over de volledige begrotingsperiode. Daarmee is er sprake van een gedekte begroting en worden er geen rekeningen doorgeschoven naar de toekomst.

Voor 2026 komt het begrotingstekort naar verwachting uit op 2,9% van het bruto binnenlands product (bbp). Een verbetering van 0,7%-punt ten opzichte van de Miljoenennota 2025. Het tekort daalt verder naar 2,1% in 2030. De staatsschuld ligt eind 2026 naar verwachting op 47,8% bbp (2,3%-punt lager dan vorig jaar werd verwacht). Daarmee voldoet Nederland aan de Europese afspraken rond tekort (maximaal 3%) en schuld (60%). Dat geldt ook voor de jaren 2027 tot en met 2030.

Belastingplan 2026

In het Belastingplan worden, naast de belastingmaatregelen die bijdragen aan de koopkracht, ook maatregelen genomen voor een beter belastingstelsel. Zo kan er geen belasting meer worden ontweken door het toevoegen van een vleugje zuivel aan frisdranken en groente- en vruchtensappen. Ook krijgt de vliegbelasting verschillende tarieven voor korte, middellange en lange vluchten. Voor kortere vluchten betaal je minder dan voor lange vluchten. De langere vluchten naar het Caribisch deel van het Koninkrijk vallen wel onder het laagste tarief. Daarnaast wordt er ingezet op een verdere vergroening van het wagenpark van Nederland door het stimuleren van het gebruik van emissievrije auto’s.