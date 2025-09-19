Benoemingen College voor de Rechten van de Mens voor Caribisch Nederland

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Rutte van Justitie en Veiligheid ingestemd met de benoeming van twee nieuwe plaatsvervangende Collegeleden voor Caribisch Nederland bij het College voor de Rechten van de Mens. Het gaat om mevrouw S. (Solange) Christiaan en de heer G. (Gerald) Simmons-de Jong. De nieuwe plaatsvervangende leden van het College zijn benoemd voor een periode van drie jaar.

Het College voor de Rechten van de Mens is het nationale en onafhankelijke instituut dat toezicht houdt op naleving van de mensenrechten in Nederland, inclusief Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Dit doet het College door onderzoek, advies, educatie en voorlichting. Daarnaast kan iedereen die zich gediscrimineerd voelt op het werk, in het onderwijs of als consument, daarvan melding doen of een klacht indienen. Het College oordeelt in individuele gevallen of er sprake is van discriminatie conform de gelijkebehandelingswetgeving.