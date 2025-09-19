Toewerken naar betere spreiding rijkswerkgelegenheid

Een betere spreiding van de rijkswerkgelegenheid – een van de ambities uit het regeerprogramma – krijgt steeds meer vorm. Door het land zijn hiervan inmiddels voorbeelden te vinden die de betreffende regio’s versterken. Dat schrijft minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft sinds 2024 een aanpak vastgesteld om de rijkswerkgelegenheid beter te spreiden. Het is nog te kort om grote veranderingen te kunnen vaststellen maar de eerste stappen zijn gezet. Uit cijfers van 2024 blijkt dat de Randstad de grootste groei van werkgelegenheid heeft. De regionale ongelijkheid tussen de Randstad en de rest van het land vraagt om actie van het kabinet. Samen met regionale partners zet het kabinet in op het verbeteren van deze spreiding.

Rijk én regio versterken

In het kabinet zijn afspraken gemaakt waarmee de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een sterkere coördinerende en adviserende rol heeft gekregen om ministers te ondersteunen bij de zoektocht naar een betere spreiding van hun organisaties. Kansen hiervoor worden samen met commissarissen van de Koning en burgemeesters besproken. Hierdoor kunnen het Rijk én de regio elkaar versterken, bijvoorbeeld op economisch of maatschappelijk vlak.

Mooi voorbeeld daarvan zijn de afspraken tussen BZK, Defensie, de provincie Drenthe en gemeente Assen over de toekomst van de Johan Willem Friso Kazerne. Hier wordt gewerkt aan een rijksvergadercentrum, onderwijsinstellingen en een centrale productiekeuken op het kazerneterrein.