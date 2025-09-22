Dienstplichtbrief met Defensie-enquête verstuurd

Defensie verstuurt vanaf deze maand voor de tweede keer dit jaar de dienstplichtbrief. Bij deze brief zit een enquête over Defensie. Via de online vragenlijst krijgen jongeren informatie over de verschillende mogelijkheden om bij Defensie te werken.

Deze enquête is bedoeld voor jongeren die onder de kaderwet dienstplicht vallen en dit jaar 17 worden of dat net zijn. De enquête is op vrijwillige basis in te vullen en heeft geen consequenties. Dit jaar ontvangen 200.000 jongeren deze brief. Elke brief is voorzien van een unieke QR-code. Hiermee is de enquête direct in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 5-10 minuten.

Defensie neemt contact op met de jongeren die vrijwillig hun contactgegevens invullen. Een medewerker voorziet ze hierbij van informatie over functies die aansluiten bij interesses en vaardigheden en kan eventuele vervolgstappen bespreken.

Vanwege de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld gaat de krijgsmacht in 2030 bestaan uit 100.000 medewerkers. In de jaren daarna moet Defensie doorgroeien naar maximaal 200.000 medewerkers.

Dienmodel

De Defensie-enquête is 1 van de nieuwe instroomsporen onder het Dienmodel. Hieronder vallen alle instroom- en doorstroommogelijkheden bij Defensie. Defensie wil met de enquête jongeren stimuleren de stap naar Defensie te maken en zo de instroom verhogen. Onder het Dienmodel vallen meerdere instroommogelijkheden voor militairen. Er zijn opties om voltijds aan de slag te gaan, maar ook als reservist.

Zo kunnen jongeren via het Dienjaar of het Defensity College bij de krijgsmacht aan de slag. Ook is er de Nationale Weerbaarheidstraining. Verder starten verschillende hbo’s en een universiteit dit najaar met militaire minorprogramma’s. Voor mbo’ers zijn er militaire keuzedelen beschikbaar. Leerlingen worden via deze programma’s opgeleid tot reservist. Verder is het mogelijk een studiedeal te sluiten of stage te lopen bij Defensie.

Meer weten? Bezoek www.werkenbijdefensie.nl voor alle informatie over de verschillende functies en opleidingen.