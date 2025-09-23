Internetconsultatie voor extra adviseurs schadeherstel Groningen

De bijstand door deskundigen voor eigenaren in Groningen en Noord-Drenthe wordt uitgebreid. Eigenaren van een huis of ander gebouw met schade door de gaswinning konden al gratis hulp krijgen door een bouwkundige of financieel deskundige. Met de uitbreiding worden hier nu een bodemkundige, een hydroloog en een ecoloog aan toegevoegd.

Iedereen die dat wil, kan meedenken over deze wijziging in een

internetconsultatie. De consultatie gaat over de ‘Regeling Tijdelijke wet Groningen in verband met het vaststellen van de eisen voor adviseurs en enige andere wijzigingen’. Hier staat in aan welke criteria de adviseurs moeten voldoen om eigenaren bij te mogen staan, zoals werkervaring, kennis en kunde en opleiding. Ook wordt een aantal andere zaken ter aangepast om de uitvoering van de versterkingsoperatie te verbeteren.

De consultatieperiode start op 22 september en sluit op 31 oktober 2025. Na sluiting van de consultatieperiode worden de reacties bestudeerd en wordt in het consultatieverslag aangegeven hoe deze zijn verwerkt. Kort na de consultatie gaat de regeling in.