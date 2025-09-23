Minister Keijzer neemt maatregelen om bezetting in Ter Apel onder de 2000 mensen te krijgen

Minister Keijzer voor Asiel en Migratie neemt maatregelen om de bezetting in aanmeldcentrum Ter Apel onder de 2000 mensen te krijgen. De afgelopen dagen verbleven er in het aanmeldcentrum regelmatig meer asielzoekers dan is afgesproken met de gemeente Westerwolde.

In asielzoekerscentra door het hele land verblijven circa 2000 zogenaamde nareizigers met een verblijfsvergunning, waarvan een familielid al in zijn gemeente gehuisvest is. Nareizigers zullen worden doorverwezen naar de gemeente waar hun familielid woont. Hierover zal uiteraard contact plaatsvinden met de gemeente. Ze trekken zoveel mogelijk bij hun familielid in. Nu wachten de nareizigers nog in een azc.

Minister Keijzer: ‘We lopen tegen de grenzen aan van wat we kunnen en daarom beginnen we hier per direct mee. We hebben tenslotte beloofd dat we Ter Apel onder de 2000 houden’.

Kleine gezinnen worden eerst doorgestuurd naar de referent. Zo wordt met het COA gewerkt aan een oplossing om de asielketen te ontlasten. Tegelijkertijd neemt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers geen nieuwe nareizigers met een verblijfsvergunning meer op, waarvan de referent al in de gemeente gehuisvest is. Die mensen worden meteen herenigd met hun familie. De situatie in de opvang en het hoge aantal nareizigers toont aan dat er naast de bovenstaande maatregelen op de korte termijn een noodzaak is om grip te krijgen op migratie. Door de asielnoodmaatregelenwet en de Wet invoering tweestatusstelsel wordt de instroom van nareizigers beperkt.