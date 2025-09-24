Nederland krijgt een nationale standaard om vaardigheden te beschrijven

Vandaag is CompetentNL gelanceerd: de nationale standaard voor het beschrijven van vaardigheden. Diploma’s en cv’s vertellen niet altijd wat iemand écht kan. Een gezamenlijke skillstaal maakt vaardigheden zichtbaar - helder, eerlijk en uniform. Voor het onderwijs, werkgevers én de arbeidsmarkt. Staatssecretaris Jurgen Nobel nam namens Nederland symbolisch de sleutel (API key) in ontvangst. Daarmee is de basisversie van de gemeenschappelijke skillstaal nu publiek beschikbaar.

Een arbeidsmarkt waarin talent telt

Technologische en maatschappelijke veranderingen zetten de arbeidsmarkt onder druk. Ze vragen om meer wendbaarheid en betere benutting van talent. Kijken naar vaardigheden wordt steeds belangrijker voor loopbaanontwikkeling, scholing en arbeidsmarktmatching.

“Een gezamenlijke taal om skills te benoemen is een cruciale stap richting een arbeidsmarkt waarin talent telt, niet alleen het papiertje,” aldus Yvonne Vogelenzang, coördinerend programmamanager van CompetentNL. “Werkgevers, onderwijsinstellingen en dienstverleners kunnen hierdoor beter samenwerken en sneller inspelen op veranderingen in de arbeidsmarkt.”

Over CompetentNL

CompetentNL maakt het mogelijk om op een uniforme en precieze manier te beschrijven wat mensen écht kennen en kunnen. De skillstaal beschrijft en verbindt de skills van alle beroepen en, in eerste instantie, alle mbo-kwalificaties in Nederland.

De basisversie van CompetentNL is te bekijken en te raadplegen via de Viewer op www.CompetentNL.nl. Toolbouwers hebben tevens toegang tot de skillsdata via een API (Application Programming Interface) of een SPARQL-endpoint - een querytaal waarmee de data eenvoudig ontsloten en geïntegreerd kan worden in eigen toepassingen.

Skillsdata gebruiken

Hoe CompetentNL in de praktijk wordt gebruikt is aan de ontwikkelaars van toepassingen voor eindgebruikers. Voorbeelden van toepassingen zijn skillsmatchingtools, digitale leerportfolio’s, curriculumontwikkeling en arbeidsmarktanalyses. Eindgebruikers zijn onder andere werkgevers, gemeenten, onderwijsaanbieders, studenten, werkenden en werkzoekenden.

Doorontwikkeling

In 2026 wordt de basisversie van CompetentNL doorontwikkeld. Yvonne Vogelenzang: “We maken een kwaliteitsslag in de data en onderzoeken hoe ook andere onderwijssectoren en het non-formeel onderwijs gekoppeld kunnen worden aan CompetentNL. Dit gebeurt mede op basis van feedback van de afnemers.”

Meer informatie

Wilt u meer weten over CompetentNL, de skillsdata of hoe u kunt aansluiten? Bezoek www.competentnl.nl voor achtergrondinformatie, veelgestelde vragen en technische documentatie.