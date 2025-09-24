Private investeerders steken geld in TenneT Duitsland

Pensioenuitvoerder APG (optredend namens pensioenfonds ABP), het Noorse staatsinvesteringsfonds Norges Bank Investment Management en het Singaporese staatsinvesteringsfonds GIC gaan in totaal tot € 9,5 miljard investeren in TenneT Duitsland. De drie partijen verkrijgen circa 46% van de aandelen. Daarmee ligt er een structurele oplossing voor de kapitaalbehoefte van TenneT Duitsland, meldt minister Heinen (Financiën) in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer. Daarin staat ook dat de Duitse staat geïnteresseerd is in een minderheidsbelang in TenneT Duitsland.

Het kabinet kiest, samen met TenneT, voor de onderhandse uitgifte van aandelen in plaats van een beursgang. Beide opties zijn grondig onderzocht. Daarbij is een afweging gemaakt aan de hand van vier criteria: financiële gevolgen voor de Nederlandse staat, een marktconforme prijs, behoud van de bijdrage aan de Nederlandse publieke belangen en een werkbare governance-structuur voor TenneT. TenneT en de staat hebben gezamenlijk geconcludeerd dat de onderhandse uitgifte van aandelen de beste oplossing is.

De investeerders hebben toegezegd tot € 9,5 miljard te willen storten. Hiermee wordt de kapitaalbehoefte volledig ingevuld en is er een buffer voor het geval de investeringsagenda toeneemt. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de waarde van het bestaande eigen vermogen van TenneT Duitsland. Met de investeerders is onderhandeld om te bepalen wat de waarde van het bestaande eigen vermogen is. Dit betreft € 10,4 miljard per 31 december 2025. Om de totale waarde van TenneT Duitsland te berekenen, moet hier de schuld bij worden opgeteld. De waarde van het eigen vermogen van € 10,4 miljard staat gelijk aan een ondernemingswaarde van circa € 40 miljard.

Minister Heinen spreekt van een belangrijke deal: “Hiermee wordt invulling gegeven aan de opgave waar TenneT Duitsland voor staat. De deelname van de private investeerders helpt de versterking van de energienetwerken in Europa mogelijk te maken. Dit is belangrijk in het licht van onze energiezekerheid.”

TenneT Duitsland beheert een groot deel van het Duitse elektriciteitsnet op land en op zee. Het bedrijf is een dochteronderneming van TenneT Holding, dat volledig in handen is van de Nederlandse staat. Als gevolg van een omvangrijke investeringsagenda voor de energietransitie heeft TenneT Duitsland een grote kapitaalbehoefte. Om daarin te voorzien besloot het kabinet vorig jaar tot de deelname van private investeerders. De Nederlandse staat blijft ook na deze investering de grootste aandeelhouder.