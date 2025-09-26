Nieuwe prognose: lagere asielinstroom verwacht in 2025 en 2026

De asielinstroom in Nederland in de eerste maanden van 2025 ligt lager dan eerder voorzien. Dat blijkt uit de meest recente Meerjaren Productie Prognose (MPP), die de ministers Van Weel en Keijzer (Asiel en Migratie) naar de Kamer hebben gestuurd. De instroomverwachtingen voor 2025 en 2026 zijn daarom naar beneden bijgesteld. De lagere instroom van personen met de Syrische nationaliteit is hierbij de belangrijkste factor.

Het prognosemodel laat voor 2025 een totale asielinstroom zien van circa 40.000 in het minimumscenario tot 55.300 in het maximumscenario. Voor 2026 ligt de bandbreedte tussen 39.000 en 67.100. In de vorige prognose lagen deze aantallen hoger: tussen 52.000 en 74.800 in 2025 en tussen 45.200 en 78.900 in 2026. Het gaat hierbij om eerste asielaanvragen, nareizigers, hervestigers en herhaalde asielaanvragen.

Ondanks de lagere instroomverwachting blijft de migratieketen de komende jaren onder druk staan. Daarom neemt het kabinet verschillende maatregelen om grip op migratie te krijgen, zoals de invoering van de Asielnoodmaatregelenwet, het tweestatusstelsel en de implementatie van het Europese migratiepact. Deze maatregelen richten zich op:

het beperken van de instroom via wetgeving;

het realiseren van voldoende opvangcapaciteit;

het stimuleren van vertrek van afgewezen asielzoekers;

het bevorderen van de doorstroom van statushouders naar gemeenten.

Asielprocedure

Het gemiddelde inwilligingspercentage lag in voorgaande jaren tussen de 70 en 85%. In het eerste kwartaal van 2025 is dit gedaald naar ongeveer 40%. Deze daling wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het besluit- en vertrekmoratorium Syrië. Daarnaast heeft de IND sinds juli 2024 maatregelen doorgevoerd om de beoordeling van asielaanvragen meer in lijn te brengen met Europees- en internationaal recht, waaronder de herziening van het groepenbeleid en de aanscherping van de geloofwaardigheidstoets.

Oekraïne

Nederland blijft Oekraïense ontheemden opvangen. De prognose is dat er in 2025 gemiddeld 270 nieuwe registraties per week bijkomen, en in 2026 gemiddeld 290 per week. Per september 2025 zijn er ongeveer 98.000 plekken gerealiseerd. Het Rijk blijft gemeenten ondersteunen bij het realiseren en in stand houden van gemeentelijke opvangplekken voor Oekraïners.

Prognosemodel

De MPP schetst een gedeeld toekomstbeeld voor de migratieketen. Er wordt een cijfermatig beeld gegeven van de instroom, doorstroom en uitstroom binnen de keten. Dit gebeurt aan de hand van verschillende scenario’s, waardoor er altijd sprake is van enige onzekerheid in de prognoses.