Wetsvoorstel herindeling gemeenten Hilversum en Wijdemeren naar Raad van State

De ministerraad heeft op voorstel van minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het aanbieden van het herindelingswetsvoorstel van de gemeenten Hilversum en Wijdemeren aan de Raad van State. Deze gemeenten willen ‘licht’ samenvoegen door middel van toevoeging van het grondgebied van Wijdemeren aan Hilversum. De gemeente Wijdemeren wordt daarmee opgeheven.

In 2023 heeft Wijdemeren besloten dat herindelen noodzakelijk is om toekomstbestendig te blijven. Sinds 2024 verkennen de gemeenten Hilversum en Wijdemeren de samenwerkingsmogelijkheden. Inwoners, ondernemers en de gemeentebesturen zijn ervan overtuigd geraakt dat 'lichte samenvoeging' van de 2 gemeenten meerwaarde heeft. Dit betekent dat de gemeente Wijdemeren wordt opgeheven en de gemeentegrens van Hilversum zodanig wordt gewijzigd dat het grondgebied van Wijdemeren aan dat van Hilversum wordt toegevoegd. Door de herindeling ontstaat een krachtige gemeente die de dienstverlening voor haar inwoners op orde heeft en maatschappelijke opgaven tegemoet kan treden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Het kabinet streeft naar invoering van deze herindeling per 1 januari 2027.