Alle EU-landen nu in ‘Semicon Coalition’ voor technologisch leiderschap Europa

Van kunstmatige intelligentie (AI) tot kritieke infrastructuur en defensie: halfgeleiders zijn de basis achter technologie en innovaties die onze toekomstige welvaart, veiligheid en concurrentiepositie bepalen. Ministers van alle 27 EU-lidstaten hebben daarom vandaag de verklaring van de Semicon Coalition ondertekend. Deze geeft de benodigde impuls aan de komst van de EU Chips Act 2.0 aan de hand van 5 prioriteiten. Namelijk het versterken van de halfgeleidersector door meer samenwerking, investeringen, voldoende opgeleide mensen, duurzaamheid en afspraken met internationale partners.

Op initiatief van Nederland hebben de verantwoordelijke ministers van België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Polen en Spanje in maart 2025 de Semicon Coalition opgericht. Vandaag hebben alle andere EU-ministers zich hierbij aangesloten en de verklaring ondertekend voorafgaand aan de EU Raad Concurrentievermogen in Brussel. Minister Vincent Karremans (Economische Zaken) heeft daarna de gezamenlijke verklaring aan de Europese Commissie overhandigd.



Inmiddels hebben al meer dan 50 leidende partijen uit de Europese en wereldwijde halfgeleidersector de verklaring onderschreven. Zo kan de urgentie voor een snelle herziening van de EU Chips Act worden vergroot. Met als strategisch einddoel het succesvol toepassen van Europese halfgeleiders in diverse (eind)markten zoals energie, defensie, automotive en AI. Iets wat ook in lijn is met het rapport van Mario Draghi over de toekomst van het Europese concurrentievermogen.



De verklaring kent 5 prioriteiten:

Het versterken van het halfgeleiderecosysteem door betere samenwerking tussen de sector, onderzoekers, mkb’ers en startups. Investeringen: EU- en nationale financiering afstemmen, het goedkeuren van strategische projecten versnellen en meer privaat kapitaal mobiliseren. Meer mensen opleiden voor deze sector via een Europese talentenpool voor halfgeleidertechnologieën. Duurzaamheid bevorderen met een meer energiezuinige en circulaire halfgeleiderproductie. Internationale partnerschappen uitbreiden en samenwerken met gelijkgestemde partners van buiten de EU, terwijl tegelijkertijd ongewenste (technologische) afhankelijkheden worden voorkomen.

Minister Vincent Karremans (Economische Zaken): "De Europese industriestrategie moet zich aanpassen aan de toenemende geopolitieke spanningen. Deze unieke eensgezindheid van alle 27 ministers die ondertekenen, is daarom echt een mijlpaal. Niet alleen voor onze toekomstige welvaart, veiligheid en ons verdienvermogen. Maar vooral ook, omdat dit de weg is om de Europese positie in de halfgeleiderketen te versterken en uit te breiden. Bijvoorbeeld door veel meer kennis te commercialiseren en om te zetten in innovaties.”