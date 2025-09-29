Nederland start met invoering Europees inreis- en uitreissysteem (EES)

Op 12 oktober 2025 start Nederland met de stapsgewijze invoering van het Europese inreis- en uitreissysteem (EES) op 2 maritieme grensposten: Eemshaven en IJmuiden/Amsterdam-Haven. Alle Schengenlanden gaan het EES invoeren, dat het traditionele stempelen van paspoorten voor niet-EU-inwoners zal vervangen.

Nederland kiest voor een stapsgewijze invoering, beginnend op kleinere grensposten om het systeem gecontroleerd in te voeren en eventuele verstoringen te beperken. Na de maritieme posten volgen andere grensposten en de kleinere luchthavens. Op 3 november volgt een kleinschalige start op Schiphol. Vanaf begin december wordt het EES daar uitgebreid.

De volledige invoering van het EES op alle Nederlandse grensposten is gepland binnen een termijn van 6 maanden. In de tussentijd blijft het stempelen van paspoorten van kracht.

Het EES geldt voor niet-EU-inwoners die maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen in het Schengengebied willen verblijven.

Het nieuwe systeem draagt onder andere bij aan betere grensbewaking en het tegengaan van illegale migratie.

Meer informatie over de werking en invoering van het EES is te vinden op: https://government.nl/travel-netherlands-ees.