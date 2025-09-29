Subsidie voor mbk’er die technologie inzet voor werknemer met arbeidsbeperking

Technologie helpt om mensen met een arbeidsbeperking te laten meedoen op de arbeidsmarkt. Staatssecretaris Jurgen Nobel (Participatie en Integratie) stelt, mede op verzoek van de Tweede Kamer, subsidie beschikbaar aan mkb-bedrijven die hier werk van willen maken.

Het gaat bijvoorbeeld om een voorleesbril voor mensen die blind of slechtziend zijn. Of een exoskelet dat mensen ontlast bij het doen van fysiek werk. “Hoe meer ondernemers dergelijke technologische toepassingen omarmen, hoe meer mensen met een beperking mee kunnen doen. Daar wil ik bedrijven bij steunen”, aldus Nobel.

Inclusieve technologie

Werkgevers in het mkb kunnen subsidie aanvragen voor de helft van het totale bedrag dat zij investeren in inclusieve technologie voor hun medewerkers. De subsidieregeling is opgesteld naar aanleiding van een voorstel van Tweede Kamerlid Daan de Kort (VVD). Het maximale subsidiebedrag per bedrijf is € 25.000. In totaal is er € 2 miljoen beschikbaar.

Aanvragen

Mkb-bedrijven kunnen vanaf 1 oktober 2025 aanvragen indienen via Subsidie Inclusieve Technologie.