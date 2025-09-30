Eerste Kamer stemt in met de Wet Bescherming tegen discriminatie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 7 oktober 2025 ingestemd met de invoering van de gelijke behandelingswetgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarmee is de Wet Bescherming tegen discriminatie op deze eilanden definitief aangenomen.

Op basis van artikel 1 van de Grondwet gelden in Europees Nederland diverse wetten die gelijke behandeling waarborgen. Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba golden deze wetten tot nu toe nog niet. Met de nieuwe wet wordt dit verschil weggenomen: wetgeving die bescherming biedt tegen discriminatie geldt straks voor heel Nederland.

Eerder bleek uit onderzoek dat de gelijkebehandelingswetgeving belangrijk is voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Nu de wet is aangenomen, kunnen inwoners binnenkort een beroep doen op de wet als zij zich gediscrimineerd voelen, bijvoorbeeld vanwege hun herkomst, religie, geslacht of seksuele voorkeur. Daarvoor krijgen zij toegang tot een antidiscriminatievoorziening (ADV), die wordt ondergebracht bij het loket voor kosteloze rechtshulp dat op elk eiland in voorbereiding is. Daar werken straks mensen met kennis van de wet die meldingen van burgers over ervaren discriminatie registreren, een luisterend oor bieden en samen met de melder het mogelijke vervolg bepalen.

Het College voor de Rechten van de Mens krijgt met deze wetgeving daarnaast een nieuwe oordelende taak op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit houdt in dat burgers een verzoek kunnen indienen bij het College om te beoordelen of er in hun situatie sprake is van discriminatie.

Minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: "Met deze wet krijgen alle inwoners van ons land dezelfde bescherming tegen discriminatie. En niet alleen op papier, want dankzij de loketten die worden geopend krijgen mensen op de eilanden direct hulp en ondersteuning. Dat is belangrijk: niemand mag buitengesloten of ongelijk behandeld worden."

De officiële inwerkingtreding van de wet is beoogd voor 1 januari 2026.

Voor meer informatie over de wetgeving zie de bijbehorende kamerstukken.