RVO helpt bij versterken defensie-industrie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat Defensie helpen bij het versterken en opschalen van de defensie-industrie. Staatssecretaris Gijs Tuinman en directeur-generaal RVO Abdeluheb Choho hebben dit voornemen vandaag met hun handtekeningen bekrachtigd. Via krachtenbundeling en innovatie willen zij de veiligheid, vrijheid, democratie en welvaart in Nederland behouden.

De toenemende geopolitieke spanningen vragen om meer strategische autonomie. Samenwerking met partners is hierbij essentieel. Het is belangrijk om de vijand een stap voor zijn. Dat is te bereiken met kwalitatieve snelle innovaties, zoals autonome systemen, slimme drones en kunstmatige intelligentie.

Choho: “RVO heeft veel kennis op het gebied van innovatie en ondernemerschap. Ook hebben we een sterk netwerk van bedrijven en nationale en regionale maatschappelijke organisaties. Dat zetten we komende tijd graag in om de weerbaarheid in Nederland te versterken.”

Daarbij ondersteunt RVO ondernemers en de industrie optimaal. De samenwerking richt zich onder meer op het beter toegang geven tot Europese innovatiesubsidies en financiering voor Nederlandse bedrijven. Daarnaast staat RVO Defensie bij in het koppelen van vraag en aanbod van producten en diensten vanuit het bedrijfsleven.

Ondersteuning Defport

Het programmabureau Defport houdt zich bezig met het stimuleren van samenwerkingen tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Daarbij gaat het om voor Defensie belangrijke sectoren. RVO helpt Defensie met kennis en kunde van publiek-private samenwerking om Defport optimaal in te richten. Het doel daarvan is een snellere productie en levering van militair materieel.

Omzet defensiebedrijven bijna verdubbeld

Defensie stelt ruim € 1 miljard beschikbaar voor de opschaling van innovatie en productie. Een sterke defensie-industrie is noodzakelijk voor de slagkracht van de krijgsmacht en biedt kansen voor de economie en de arbeidsmarkt. Nederland telt inmiddels zo’n 900 defensiebedrijven. De gezamenlijke omzet daarvan is in 3 jaar bijna verdubbeld tot ruim € 9 miljard.