Spionage en kennisdiefstal tegengaan: campagne voor innovatieve bedrijven

Door geopolitieke spanningen zetten verschillende landen economische middelen vaker in als machtsinstrument. Buitenlandse overheden proberen via spionage, kennisdiefstal of ongewenste investeringen in bedrijven toegang te krijgen tot Nederlandse technologieën. Onze meest innovatieve bedrijven zijn hierdoor steeds vaker doelwit. Dat bedreigt niet alleen de concurrentiepositie van Nederland, maar juist ook onze nationale veiligheid. Daarom lanceert minister Karremans (Economische Zaken) vandaag de campagne ‘Bescherm wat je sterk maakt’.

Na de NAVO-top in juni in Den Haag zijn afspraken gemaakt over noodzakelijke, stevige investeringen in onze veiligheid en onafhankelijkheid. Daarom neemt het kabinet extra maatregelen om ondernemers weerbaar te maken. De campagne die vandaag start moet ondernemers bewuster maken van economische veiligheidsrisico’s.



Minister Karremans (Economische Zaken): “Wie onze technologie in handen krijgt, vergroot daarmee ook invloed en macht. We kunnen het ons niet veroorloven dat Nederlandse kennis weglekt en actief tegen ons wordt ingezet. Niet voor onze banen en inkomsten en zeker niet voor onze veiligheid. Daarom is het van groot belang dat ondernemers werk maken van hun economische veiligheid. Deze campagne helpt hen om hun kennis en technologie te beschermen.”

Bescherm wat je sterk maakt

De campagne is gericht op kennisintensieve bedrijven, vaak met waardevolle kennis en informatie. Zoals unieke technologie, slimme processen, personeel, klantgegevens of strategische inzichten. De campagne ‘Bescherm wat je sterk maakt’ bestaat uit:

Het EV-stappenplan: helpt bedrijven in kaart te brengen wat hun belangrijkste technologie, kennis, processen en data zijn en hoe ze deze kunnen beschermen.

De EV-scan: een verdiepende analyse die ondernemers snel inzicht met welke maatregelen ze hun bedrijf het meest kunnen versterken.

Maakjebedrijfweerbaar.nl: een centrale website met praktische hulpmiddelen, richtlijnen en betrouwbare informatie.

Ondernemersloket Economische Veiligheid: naast het ministerie nu ook fysieke steunpunten voor ondernemers voor vragen en praktisch advies. De eerste twee adviespunten zijn bij Brainport Eindhoven en de TU Delft Campus.

Minister Karremans (Economische Zaken) heeft de campagne vandaag gelanceerd tijdens zijn bezoek aan kennisintensieve startups in Delft. De minister bezocht Lobster Robotics, dat autonome onderwaterdrones ontwikkelt voor onder meer Defensie om de zeebodem gedetailleerd in kaart te brengen, en CIWI, dat innovatieve technologie maakt voor waterzuivering.

Stappen blijven zetten

De urgentie voor bedrijven om weerbaar te worden tegen dreigingen op het gebied van economische veiligheid neemt de komende jaren alsmaar toe. Een economische veilig Nederland is onmisbaar voor het behoud van onze welvaart, toekomstige groei en nationale veiligheid. Het kabinet blijft daarom stappen zetten met concrete steun aan ondernemers, het uitbreiden van wet- en regelgeving en door het intensiveren van internationale samenwerking. Zo versterken we de weerbaarheid van onze bedrijven én ons land.

Meer weten? Ga naar maakjebedrijfweerbaar.nl.