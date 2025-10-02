Instructieregel bewoning recreatiewoningen naar Tweede Kamer

Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft vandaag de instructieregel naar de Tweede Kamer gestuurd die gemeenten verplicht om bestaande bewoning van recreatiewoningen onder voorwaarden toe te staan. De minister wil hiermee huidige bewoners van recreatiewoningen zekerheid bieden over hun woonsituatie, zolang er een tekort is aan betaalbare woningen. De instructieregel geldt tien jaar vanaf inwerkingtreding.

Van zo’n 60.000 mensen is bekend dat zij permanent in een recreatiewoning wonen, terwijl dit meestal niet is toegestaan. Het werkelijke aantal permanente bewoners van vakantiehuizen ligt hoger.

“Met deze instructieregel bied ik bewoners zekerheid”, zegt minister Mona Keijzer. “Veel bewoners van recreatiewoningen leven in onzekerheid omdat permanente bewoning formeel niet is toegestaan, maar verhuizen vanwege de woningnood geen optie is. Met deze instructieregel legaliseren we bewoning voor een periode van tien jaar, zodat mensen niet bang hoeven te zijn om uit huis gezet te worden in tijden van woningnood.”

De instructieregel is nadrukkelijk bedoeld voor mensen die geen alternatief hebben voor hun huidige woonsituatie. Zodra er weer voldoende betaalbare woningen zijn, vervalt de noodzaak van deze maatregel. Daarom geldt de instructieregel voor 10 jaar. Na 8 jaar wordt de instructieregel geëvalueerd.

Bestaande bewoners

Gemeenten krijgen via de instructieregel de opdracht om bestaande gevallen van bewoning van recreatiewoningen toe te staan in het omgevingsplan. De instructieregel geldt alleen voor mensen die vanaf 16 mei 2024 (presentatie hoofdlijnenakkoord kabinet) of al langer onafgebroken in een recreatiewoning wonen en geen andere woning bezitten. Een inschrijving op het adres of andere bewijsstukken kunnen worden gebruikt om de permanente bewoning aan te tonen. Verder moet de woning voldoen aan bepaalde minimale eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid die ook gelden voor reguliere woningen.

Als recreatiewoningen legaal permanent bewoond worden, krijgen bewoners in sommige gevallen recht op huurtoeslag. Het ministerie van VRO onderzoekt de komende tijd samen met de Dienst Toeslagen wat dit betekent voor de uitvoering en kosten.