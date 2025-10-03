Defensie en Rijkswaterstaat willen samen rattle noise verminderen

Als Chinook-transporthelikopters (laag) overvliegen, kunnen ze een rammelend geluid in of aan een woning veroorzaken. Dit wordt ook wel ‘rattle noise’ genoemd. Defensie wil dat verminderen. Directeur-generaal Martin Wijnen van Rijkswaterstaat en luitenant-generaal Elanor Boekholt tekenden hiervoor gisteren op Vliegbasis Gilze-Rijen een samenwerkingsovereenkomst. Daarna bezochten zij in Hulten een woning waar maatregelen worden genomen.

Omwonenden van de vliegbasis kunnen rattle noise als storend ervaren. Om de overlast te beperken, startte Defensie samen met Rijkswaterstaat een pilot bij 15 woningen. Voor iedere woning is samen met de bewoners bekeken welke maatregelen het meest effectief kunnen zijn. Aannemers beginnen deze maand met de voorbereidingen. Nog dit jaar wordt gestart met de uitvoering bij de eerste huizen. De ervaringen uit de pilot worden gebruikt om later ook bij 260 andere woningen passende maatregelen te nemen.

Ervaring met gevelisolatie

Rijkswaterstaat brengt kennis en ervaring in via het project Gevelisolatie. Dit programma bestaat al tientallen jaren. Hierbinnen zijn al ruim 23.000 woningen onderzocht en meer dan 2.300 huizen geïsoleerd. Dit gebeurde niet alleen langs snelwegen, maar ook bij spoorlijnen, Schiphol en regionale luchthavens.

Samenwerking met de omgeving

Voor Defensie is dit het eerste project op dit gebied. De organisatie zoekt naar de beste aanpak om rattle noise te verminderen en daarmee de leefbaarheid in de omgeving te verbeteren. Dat gebeurt samen met de gemeente Gilze en Rijen, de Stichting Rattle Noise Gilze-Rijen, omwonenden en Rijkswaterstaat.