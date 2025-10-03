Defensie vergroot slagkracht in cyberdomein

Om Nederland en zijn bondgenoten beter te beschermen tegen almaar groeiende cyberdreigingen, is de Defensie Cyber Strategie (DCS) herzien. Deze is vandaag door minister Brekelmans en staatssecretaris Tuinman van Defensie naar de Tweede Kamer gestuurd.

De nieuwe cyberstrategie maakt duidelijk hoe Defensie haar cybercapaciteiten moet, wil en kan inzetten tegen cyberdreigingen. Zowel gericht tegen Nederland als tegen bondgenoten. Het aantal en de omvang van cyberaanvallen op Nederlandse belangen en Defensie nemen onverminderd toe. Dat vraagt om een sterke defensieorganisatie met gevechtskracht in het cyberdomein.

Minister Brekelmans: “De cyberdreigingen vanuit met name Rusland en China nemen toe. Om ons hiertegen te verdedigen is een proactieve en permanente inzet nodig. Ook in de ‘grijze zone’ tussen oorlog en vrede waarin we ons nu bevinden. Dit betekent dat we agressieve cyberactoren sneller moeten kunnen onderkennen. Bij een gewapend conflict moeten we in staat zijn om aanvallen te verstoren en hun instrumenten met cyber onbruikbaar te maken. Met deze strategie kiezen we dus voor een meer offensieve inzet. Ook investeren we in de benodigde mensen en capaciteiten. Alles erop gericht om ons digitaal veilig te houden.”

Cybertaken

De DCS geeft focus aan de taken van Defensie in het cyberdomein. Ten eerste moet de militaire organisatie haar eigen systemen veilig houden. Defensie is namelijk dagelijks doelwit van cyberaanvallen. Er worden daarom proactief maatregelen genomen om cyberrisico’s te beheersen. En om tijdig te kunnen optreden bij eventuele cyberincidenten.

De tweede taak is het uitvoeren van militaire cyberoperaties. De krijgsmacht

moet in staat zijn om vanuit het cyberdomein zelfstandig effecten te bereiken die militaire doelen kunnen dienen. Militaire cyberoperaties kunnen bijvoorbeeld ondersteunend zijn aan informatie-operaties die weer integraal onderdeel uitmaken van een militaire campagne.

Tot slot draagt Defensie bij aan de algehele cyberweerbaarheid van het Koninkrijk der Nederlanden en zijn bondgenoten. Hoewel dit in eerste instantie een civiele aangelegenheid is, speelt Defensie wel een significante rol vanuit bijvoorbeeld de inlichtingen- en veiligheidstaak en eventuele militaire steunverlening.

Defensie voert daarom militaire cyberoperaties uit om Nederland te beschermen en bondgenoten te steunen. Verder blijft de krijgsmacht investeren in de samenwerking met andere departementen, private partijen, kennisinstellingen en bondgenoten.

Randvoorwaarden

Om deze de cybertaken te kunnen uitvoeren moet Defensie beschikken over gekwalificeerd cyberpersoneel. Aangezien dergelijk personeel schaars is, moet Defensie een aantrekkelijke werkgever zijn. Niet alleen om dit soort personeel aan te trekken, maar het ook te behouden. Zo leidt Defensie zelf hoogwaardig cyberpersoneel op en gaat ze strategische partnerschappen aan met bedrijven, scholen en andere kennisinstellingen.

Naast gekwalificeerd cyberpersoneel is ook het innovatieve vermogen van Defensie noodzakelijk om de cybertaken te kunnen uitvoeren. Hierbij is het belangrijk om nauw samen te werken met private partijen om hun kennis en expertise aan te boren. Bijvoorbeeld op het gebied van quantum-cryptografie en kunstmatige intelligentie.