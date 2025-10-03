Kabinet zet stap met modernisering van de postbezorging

Nederlanders hechten aan betrouwbare postbezorging. Dat je weet op welke dag een brief aankomt, op het moment dat je die op de bus doet. Tegelijkertijd versturen we steeds minder brieven en kaarten. Dat zet de betrouwbaarheid en betaalbaarheid onder druk. Aanpassingen zijn nodig, om te zorgen dat de postvoorziening niet verder achteruit gaat. Daarom zet het kabinet een stap om de bezorgtijd naar maximaal 48 uur (in 2026) en vervolgens 72 uur (in 2027) te verruimen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Karremans van Economische Zaken ingestemd met een aanpassing van het Postbesluit.

Minister Karremans (Economische Zaken): “De regels die we nu hebben, zijn verouderd. Nederlanders zijn heel veel minder brieven en kaarten gaan versturen. We willen tegelijkertijd wel dat een partij de postbezorging uitmuntend uitvoert. Ik kan niet van een bedrijf vragen om een overheidsaanwijzing met verlies uit te voeren op lange termijn. Daarom moet regelgeving met zijn tijd meegaan, en verruim ik de regels iets, om een betrouwbare postbezorging te blijven garanderen.”

Wat verandert er?

Vanaf 1 juli 2026: brieven moeten binnen 2 dagen bezorgd worden. Doe je maandag een brief op de bus, dan ligt die dinsdag of woensdag op de mat.

Vanaf 1 juli 2027: wordt dat dan binnen 3 dagen. Dus een brief van maandag kan op dinsdag, woensdag of donderdag worden bezorgd.

De post komt nog steeds 5 dagen per week: dinsdag tot en met zaterdag. Voor rouwpost en medische post verandert er niets: die wordt nog altijd binnen 24 uur en 6 dagen per week bezorgd.

Waarom deze verandering?

Omdat we minder post versturen, lopen de kosten op en komt de betrouwbaarheid in gevaar.

Onderzoek van de toezichthouder (ACM) laat zien dat alleen verruimen van 1 dag naar 2 dagen niet genoeg is om dit op te lossen. Met een termijn van 3 dagen kan de postvoorziening wél betaalbaar en betrouwbaar blijven.

Zo weten verzenders en gebruikers nu al waar ze de komende jaren aan toe zijn.

Door het Postbesluit te wijzigen, hebben verzenders van post nu al duidelijkheid over de voorwaarden voor postbezorging de komende jaren en kunnen zij zich daarop voorbereiden. Bovendien geven consumenten en zakelijke gebruikers aan dat voor hen de betrouwbaarheid het belangrijkste is. Dat verbeteren, is het belangrijkste doel van deze aanpassing.

Voorstel wijziging Postbesluit in internetconsultatie

Nu de ministerraad is akkoord gegaan met het wijzigen van het Postbesluit – een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) – gaat deze komende week in internetconsultatie. Vervolgens stuurt de minister van Economische Zaken de wijziging naar de Tweede Kamer en voor advies aan de Raad van State. Door het Postbesluit te wijzigen, is het mogelijk om toch de eerste noodzakelijke eerste stappen te zetten naar een betrouwbare en betaalbare postmarkt.