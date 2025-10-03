Reparatie wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting

Minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft de consultatie gestart voor de novelle waarmee ze 3 amendementen in de wet Versterking regie volkshuisvesting repareert. De amendementen zijn juridisch niet houdbaar of onuitvoerbaar.

De novelle is een reparatiewet die het wetsvoorstel wijzigt dat momenteel bij de Eerste Kamer ligt. Doel is om de novelle zo snel mogelijk te behandelen. De novelle gaat nu 2 weken in consultatie en vervolgens voor advies naar de Raad van State, waarna het naar de Tweede Kamer kan. Vervolgens kan de Eerste Kamer gelijktijdig stemmen over de novelle en het wetsvoorstel versterking regie, zodat de wet zo snel mogelijk in werking kan treden.

In de novelle schrapt de minister 2 amendementen: het absolute verbod op voorrang voor alle personen met een verblijfsvergunning en het afhandelen van bouwvergunningen door de minister van VRO als gemeenten daar te laat over beslissen. Tot slot wijzigt de novelle een derde amendement over het voorkeursrecht van gemeenten, zodat dit weer in lijn wordt gebracht met het eigendomsrecht.

Minister Keijzer: “De wet Versterking regie volkshuisvesting is van groot belang om de woningnood aan te pakken. Met deze novelle repareer ik het wetsvoorstel Versterking regie zodat deze uitvoerbaar en juridisch houdbaar is. Doel is om de novelle zo snel mogelijk te behandelen in de Tweede en Eerste Kamer, zodat de Eerste Kamer daarna gelijktijdig kan stemmen over de wet regie én de novelle. Daardoor kan de wet snel in werking treden en kan Nederland ermee aan de slag.”

Wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting

Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting zorgt ervoor dat overheden beter en sneller kunnen sturen op hoeveel, waar en voor wie zij gaan bouwen. De wet moet zorgen voor meer grip op waar, voor wie en hoeveel we bouwen, met meer tempo en gelijke kansen voor urgent woningzoekenden.