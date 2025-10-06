Cybercrime treft driekwart Nederlanders, maar lang niet iedereen houdt slimme apparaten up-to-date

Het afgelopen jaar heeft driekwart van de Nederlanders te maken gehad met pogingen tot cybercrime. Hiervoor worden ook slecht beveiligde apparaten ingezet die verbonden zijn met het internet. Slechts twee derde van de Nederlanders zegt zijn slimme apparaten vaak of regelmatig te updaten, maar ook een aanzienlijk deel doet dit niet of slechts zelden. Er is dus nog winst te behalen.

Dat blijkt uit het onlangs verschenen Cybersecurity onderzoek Alert Online 2025 van het Ministerie van Economische Zaken. Om Nederlanders te wijzen op het belang van het updaten van slimme apparaten start het ministerie vandaag weer de campagne ‘Doe je Updates’.

2,5 miljoen onveilige apparaten

Uit CBS-cijfers blijkt dat Nederlanders steeds meer slimme apparaten gebruiken die verbonden zijn met internet (IoT). In 2020 had 8 procent van de mensen zo’n apparaat, in 2024 al 89 procent. Volgens het cybersecurity onderzoek zorgt twee derde van de mensen voor regelmatige updates van deze apparaten. Zeven op de tien doen dat om de apparaten veilig te laten werken. Een derde van de mensen doet dat echter niet onmiddellijk. Dat betekent dat er in Nederland minimaal 2,5 miljoen apparaten staan die niet altijd de laatste updates hebben gehad.

Slimme apparaten zijn er in allerlei soorten en maten, variërend van slimme kattenbakken tot slimme speakers, deurbellen, babyfoons en smart tv’s, van robotstofzuigers tot slimme tandenborstels, thermostaten, witgoed en zelfs kinderspeelgoed. Cybercriminelen kunnen slecht beveiligde apparaten hacken of overnemen en gebruiken voor DDoS-aanvallen, phishing-mails, het installeren van ransomware en datadiefstal. Bovendien kunnen ze het apparaat, afhankelijk van het type, op afstand bedienen. Daarom is het belangrijk om die slimme apparaten goed te beveiligen met de laatste updates.

Minister Karremans trapt af met hacken van huis

Minister Karremans van Economische Zaken trapt de campagne vandaag af met een korte stage bij ethisch hackersbedrijf Access42 in Amsterdam. Tijdens die stage krijgt hij een flitscursus slimme apparaten hacken. Ook ziet hij hoe in een huis een router en een smart tv worden gehackt, terwijl de bewoners nietsvermoedend op de bank zitten. Aansluitend wordt de minister door Barend Frans, bij de politie verantwoordelijk voor de publiek-private samenwerking op het gebied van cybercrime, gebriefd over de risico’s van slecht beveiligde routers. Die vormen de digitale voordeur van het huis en blijken een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen.

Cyberaanvallen steeds heviger

Criminelen weten steeds vaker binnen te dringen via digitale apparatuur in huis. Zo werden dit jaar duizenden routers gekaapt om toegang te krijgen tot complete netwerken. Ook slimme apparaten zijn dus kwetsbaar: twee jaar geleden bleek dat via slimme lampen wifi-wachtwoorden toegankelijk zijn. Dit jaar was in het nieuws dat miljoenen slimme speakers makkelijk te hacken zijn. Zelfs slimme voederbakken voor dieren zijn niet altijd veilig en geven ongewenst informatie over wanneer mensen op vakantie zijn.

Slimme apparaten kunnen ongemerkt worden ingezet als onderdeel van een DDoS-aanval. En dat soort aanvallen worden, zoals we de afgelopen maanden in de media hebben kunnen lezen, steeds heviger. Op 12 en 13 september signaleerde beveiligingsplatform Cloudflare de zwaarste aanval ooit.