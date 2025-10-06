Opleiding Veiligheid en Vakmanschap kweekvijver voor krijgsmacht

De mbo-opleiding Veiligheid & Vakmanschap (VeVa) gaat de komende jaren een grotere rol spelen bij de opbouw van de krijgsmacht. Dat bevestigen Defensie en 21 ROC’s. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal inschrijvingen met 7% toegenomen.

Dit schooljaar gaven circa 2300 studenten zich op voor de opleiding Veiligheid & Vakmanschap (VeVa). Die bereidt hen voor op een baan binnen de krijgsmacht. Rond de 950 jongeren stromen door naar een militaire functie als soldaat, matroos, marinier, korporaal of onderofficier.

De opleiding is een belangrijke kweekvijver voor Defensie. Ruim 4 op de 10 militairen die jonger zijn dan 35 jaar, heeft een VeVa-achtergrond.

Maar dat aantal kan nog hoger, zegt staatssecretaris Gijs Tuinman. “Met de ambitie om in 2030 te groeien naar 100.000 mensen is het van essentieel belang dat we de instroomroutes versterken.” Opleidingsplekken moeten volgens hem verder worden uitgebreid. Ook kan de aansluiting met ROC’s nog beter.

Andere programma’s

Naast VeVa zijn er verschillende andere programma’s waarmee jongeren kennis kunnen maken met Defensie. Denk aan het Dienjaar, de Nationale Weerbaarheidstraining, Defensity College en de Maatschappelijke Diensttijd.