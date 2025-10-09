Kennismakingsreis staatssecretaris Van Marum in teken van goed bestuur, voedselzekerheid en natuurbescherming

Staatssecretaris Van Marum bezoekt van 13 tot en met 18 oktober het Caribisch deel van het Koninkrijk. Centraal staat de kennismaking met de bestuurscolleges en eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Met hen gaat de staatsecretaris onder meer in gesprek over de wijzigingen in de Wet openbare lichamen BES (WolBES). Ook laat hij zich informeren over de Regio Deals en spreekt hij met ondernemers en organisaties die zich bezighouden met voedselzekerheid en natuurbescherming. Hij in gesprek met inwoners uit de omgeving van afvalverwerker Selibon bij Lagun.

Sint Maarten

De staatssecretaris landt in het weekend op Sint Maarten waar hij ontvangen wordt door minister-president Mercelina. Ook krijgt hij een rondvaart aangeboden door de kustwacht.

Sint Eustatius

Het werkbezoek start officieel op maandag 13 oktober op Sint Eustatius met een gesprek met STENAPA over de opgaven voor natuur en milieu. Daarna bezoekt hij de zeehaven en krijgt hij informatie over de werkzaamheden bij de klif. Ook wordt de staatssecretaris bijgepraat over de Regio Deal Sint Eustatius en de activiteiten rond herdenking van First Salute Statia 2026. Tijdens een eilandtour met gedeputeerde Rechelline Leerdam, maakt hij kennis met landbouw initiatieven op het eiland. Betaalbare groente en fruit produceren voor de lokale bevolking is van groot belang voor Statia. Later die dag maakt de staatssecretaris kennis met het bestuurscollege en de eilandsraad.

Saba

Van Marum komt vroeg in de ochtend met de ferry aan op Saba. Na aankomst heeft hij een kennismakingsontbijt met het bestuurscollege. Hierna heeft hij een kennismaking met de eilandsraad. Vervolgens bezoekt hij de locatie waar de nieuwe haven moet komen. Daarna spreekt hij met de Saba Conservation Foundation over de staat van de natuur op Saba en de kansen van natuurtoerisme. De staatssecretaris bezoekt St. John’s vanwege de Regio Deal Saba. Onderdeel hiervan zijn de bouw van een multifunctioneel centrum en nieuwe school. De dag wordt afgesloten met een eilandtour, waarbij de nadruk ligt op landbouwprojecten, herbebossing, visserijproject en voedselzekerheid.

Curaçao

Op Curaçao spreekt de staatssecretaris minister-president Gilmar Pisas en gouverneur Lucille George-Wout. Ook spreekt staatssecretaris Van Marum met agrariërs en vissers.

Bonaire

Op Bonaire brengt de staatssecretaris een bezoek aan de afvalverwerker Selibon. Ook gaat hij in gesprek met Stichting Pro Lagun, die de inwoners uit de omgeving van de stortplaats vertegenwoordigt. Tijdens een bezoek aan het water- en energiebedrijf WEB, wordt de staatssecretaris door de directie bijgepraat over de gevolgen van de snelle groei van Bonaire voor energiezekerheid en krijgt hij een rondleiding bij de waterinstallatie op het terrein in Hato. Het thema natuurbehoud komt aan bod tijdens een rondvaart met STINAPA door de mangroven. Op Bonaire spreekt de staatssecretaris verder met het bestuurscollege en de eilandsraad, de directeur van Rijksdienst Caribisch Nederland, de speciaal gezant voor de EU en de leden van de Centraal Dialoog.

Tijdens de laatste dag van het werkbezoek gaat de heer Van Marum in gesprek met de afdeling Landbouw, Veeteelt en Visserij van het Openbaar Lichaam Bonaire en bekijkt hij enkele agrarische projecten. Het werkbezoek wordt afgesloten met een eilandtour onder leiding van Nolly Oleana, waarbij onder andere natuurgebieden en de slavenhuisjes worden bezocht.