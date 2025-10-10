Benoeming twee leden Raad van Bestuur UWV

Judith Duveen en Joost Brouwer treden per 1 november 2025 toe tot de Raad van Bestuur van UWV. Minister Mariëlle Paul van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de benoeming vandaag in de ministerraad gemeld. Met deze benoemingen is de Raad van Bestuur van UWV weer voltallig.

Judith Duveen is sinds 2023 algemeen directeur van de divisie Werkbedrijf van UWV. Daarvoor was zij onder andere directeur Werk en Participatie bij de Gemeente Amsterdam en bekleedde zij functies bij verschillende ministeries, waaronder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij krijgt dienstverlening en Werk en Inkomen in haar portefeuille.

Joost Brouwer was tot april 2025 bestuurslid bij de bank Knab. Daarvoor bekleedde hij meerdere functies binnen ABN Amro en was hij lid van de Raad van Toezicht van Kredietbank Nederland. Hij neemt sociaal-medische dienstverlening onder zijn hoede.