Beslis mee over je dorp, wijk of gemeenschap

Heb jij een plan om samen met je buren mee te beslissen over je dorp of buurt? Of een idee waardoor jongeren meer betrokken raken bij de wijk? Loket D ondersteunt lokale initiatieven die uit de gemeenschap zelf komen, waar mensen meepraten én meebeslissen. Dat is namelijk waar democratie om draait. Vanaf maandag 13 oktober kunnen stichtingen en verenigingen weer een aanvraag indienen bij Loket D. Per plan is maximaal 15.000 euro per jaar beschikbaar.

Loket D is een initiatief van het Vfonds in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Frank Rijkaart, Minister van BZK: “Nederlanders moeten kunnen meepraten, en het gevoel hebben dat zij invloed hebben op de besluiten die hen raken. Mensen werken steeds vaker zelf aan oplossingen voor hun buurt, dorp, gemeente of het land. Ze werken samen in wijkondernemingen, ze beheren de wijk en ondersteunen elkaar. De overheid stimuleert deze initiatieven, en wil ze graag versterken. Daarom werken we mee aan Loket D.”

Meepraten en meebeslissen

Loket D is er voor kleine, lokale initiatieven. Zoals initiatieven over hoe je met elkaar omgaat en welke rol je hebt in de buurt. Hoe jong en oud hun stem kunnen laten horen of hoe de wijk veiliger wordt. Zo kent Groningen het project Buurtmoeders, die samen werken aan een leefbare wijk waar ieders stem meetelt. En in Wageningen denken bewoners mee over inkomenszekerheid in een Inwonerspanel. Lees meer over de projecten op www.vfonds.nl/loketd

Meer informatie en aanvragen

Aanvragen kunnen door stichtingen of verenigingen worden ingediend. Dat kan van 13 oktober tot en met 27 november 2025. In 2026 is er een weer mogelijkheid. Meer over Loket D op www.vfonds.nl/loketd