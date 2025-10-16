AI-fabriek voor de oorlogsvoering van nú

De kansen die kunstmatige intelligentie (AI) biedt zijn enorm. Voor Europa en Nederland in het algemeen, en voor de krijgsmacht in het bijzonder. Vandaar dat Defensie bijdraagt aan een AI-fabriek in Groningen. Een plek waar kennis, data, talent en toepassingen samenkomen. En waar onderzoekers, ondernemers en overheden zoals Defensie toegang krijgen tot kunstmatige intelligentie. “Het is een investering in onze vrijheid”, zei staatssecretaris Tuinman vandaag in een videoboodschap.

Die videoboodschap werd getoond tijdens de feestelijke presentatie van de AI-fabriek in Groningen.

Gijs Tuinman, staatssecretaris van Defensie: “Technologie speelt een hoofdrol op het moderne slagveld. AI verandert oorlogsvoering nu al, elke dag weer. Het voorspelt wanneer preventief onderhoud van materieel nodig is. Het zet drone-beelden om in algoritmes. Het is kortom onmisbaar om tegenstanders telkens 1 stap voor te blijven. Om innovatief en autonoom te blijven.”

Financiering

Defensie zet in op cruciale sleuteltechnologieën zoals AI. De AI-fabriek zal grote rekenkracht bieden voor de veiligheid van Nederland en onze bondgenoten. Defensie onderstreept dit belang door € 30 miljoen bij te dragen aan de AI-fabriek. Maar ook andere overheden en de EU delen in de financiering. Concurrerende AI is immers net zo belangrijk voor de industrie, de energiesector, de gezondheidszorg en de landbouw. De locatie Groningen draagt bij aan ‘Nij Begun’, de Economische Agenda voor Groningen en Noord-Drenthe. Daarnaast biedt de provincie de benodigde energiecapaciteit en voldoende ruimte voor de AI-fabriek.

Digitale dreiging

De AI-fabriek gaat werken met een groot expertisecentrum en een supercomputer met net zoveel rekenkracht als 1,5 miljoen iPhones. Het expertisecentrum wordt medio 2026 opgeleverd en de supercomputer in 2027. Dan zal de AI-fabriek haar waarde gaan bewijzen. Bijvoorbeeld met AI-modellen die ziektes sneller herkennen, of waarmee onkruid in de precisielandbouw beter te bestrijden is. Of denk aan modellen die thuisbatterijen slimmer opladen. En vergeet zeker de mogelijkheden niet waarmee Defensie het hoofd kan bieden aan de steeds grotere fysieke en vooral digitale dreiging.