Nieuwe schaderegeling mijnbouw Limburg klaar

De eerste woningeigenaren in Zuid-Limburg met schade door mijnbouw, kunnen vanaf eind december een claim indienen en worden daarbij geholpen door een zaakbegeleider. Dat blijkt uit de nieuwe regeling Tegemoetkoming Mijnbouwschade Limburg, die woensdag in de Staatscourant is gepubliceerd.

De regeling draait om de nasleep van steenkoolwinning in Zuid-Limburg. Na de mijnsluiting in de jaren zeventig, zijn de mijnen volgelopen met water waardoor de bodem is gaan stijgen. Dit kan leiden tot schade aan de woning.

De afgelopen jaren is er samen met onder meer het ministerie van Klimaat en Groene Groei, de provincie, gemeenten, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade gewerkt aan een tegemoetkoming voor gedupeerde woningbezitters. De regeling Mijnbouwschade Limburg is nu formeel rond. Hiermee vergoedt de Rijksoverheid de schade van particuliere woningeigenaren en zal deze kosten proberen te verhalen op de mijnbouwbedrijven van destijds of hun rechtsopvolgers.

Minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei): “Ik ben heel blij dat de nieuwe regeling nu klaar is. Ik hoop oprecht dat dit zorgt voor rust en duidelijkheid bij gedupeerde woningeigenaren. En dat deze regeling bijdraagt aan vertrouwen in de overheid.”

De regeling wordt uitgevoerd door het nieuw opgerichte Instituut voor Milieu, Mens en Mijnbouw Limburg (I3ML). Bij dit loket kunnen gedupeerde een schadeclaim indienen, waarna een deskundige namens de Commissie Mijnbouwschade de woning inspecteert. Een rapport van de bevindingen wordt vervolgens behandeld door de Limburgkamer van de onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade, die de minister adviseert over de aard en hoogte van de schade. Vervolgens neemt I3ML namens de minister een besluit.

Gedurende het proces krijgt de huiseigenaar ondersteuning van een I3ML-zaakbegeleider, die de huiseigenaar informeert over het verloop. Een schadeclaim kan leiden tot drie mogelijke uitkomsten. Dat mijnbouwschade niet wordt vastgesteld, dat er tot een bedrag van €10.000,= voor zelfstandig schadeherstel wordt uitgekeerd of, als de schade groter is dan dit bedrag, er herstel in natura door een aannemer wordt uitgevoerd.

Om iedere gedupeerde de juiste zorg en aandacht te bieden, wordt de regeling vanaf 22 december op basis van postcode in fases opengesteld. Pas nadat gedupeerden een uitnodiging hebben ontvangen, kan een schademelding worden ingediend.