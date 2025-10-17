Kabinet werkt aan uitbreiding verbod op gezichtsbedekkende kleding

Het kabinet werkt aan een uitbreiding van het huidige gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding. In de komende periode wordt uitgewerkt hoe wetgeving hiervoor aangepast kan worden. Daarbij kijkt het kabinet hoe het verbod uitgebreid kan worden binnen de kaders van de Grondwet en internationale verdragen.

Het kabinet vindt dat er met een uitbreiding van de wet duidelijker wordt welke normen er in Nederland worden gehanteerd voor een open en vrije samenleving. Uitbreiding van de wet moet ook een norm uitdragen: in Nederland willen we elkaar aan kunnen kijken.

Uitgangspunt is dat het kabinet vindt dat het dragen van gezichtsbedekkende kleding belemmerend werkt op verschillende terreinen. Zo kan het onderlinge open communicatie tegenwerken, maakt het identificatie moeilijker en kan het dragen van gezichtsbedekkende kleding voor burgers in bepaalde situaties als bedreigend of ongemakkelijk voelen. Ook verwacht het kabinet dat een breder verbod duidelijker kan werken voor burgers en handhavers. Daarom heeft het kabinet de ambitie toe te werken naar een algeheel verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de publieke ruimte.

Nu nog geldt dat het dragen van gezichtsbedekkende kleding op bepaalde plaatsen niet is toegestaan, zoals in het openbaar vervoer, in het onderwijs en in contacten met de zorg (bijvoorbeeld bij de huisarts of GGD), of in overheidsgebouwen (bijvoorbeeld politie en rechtspraak). Het kabinet vindt dat er aanleiding is om te kijken of het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de openbare ruimte verder beperkt kan worden.

Minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken: “Nederland is een open samenleving. We vinden het belangrijk dat open karakter sterker te borgen, zodat we elkaar op gelijke wijze benaderen en tegenkomen. En dat gaat verder dan een verbod op het dragen van een boerka in het OV. We zien vaker dat mensen met hoog opgetrokken sjaals of bivakmutsen de samenleving tegemoet treden. Met deze aanpassing willen we scherpere grenzen stellen aan dat soort bewegingen en duidelijk maken wat we acceptabel vinden in Nederland.”

Staatssecretaris Nobel (Participatie en Integratie): “Voor de integratie, het samenleven en de sociale cohesie is het zeer onwenselijk als je een persoon niet in het gezicht kan aankijken. Als je elkaar niet aan kan kijken, hoe kan je dan samenleven? Met een breder verbod geven we als overheid een helder signaal af: het dragen van bijvoorbeeld een nikab staat haaks op wat wenselijk is in een open en vrije samenleving.”

Toets aan internationale kaders en verdragen

Bij de totstandkoming van de huidige Wet gedeeltelijke verbod gezichtsbedekkende kleding werd al duidelijk dat het belangrijk is om goed te kijken naar de grondrechten uit de Grondwet waaraan een verbod raakt, bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst. Datzelfde geldt voor internationale mensenrechten. Het kabinet zal hier aandacht aan besteden bij het vormgeven van de uitbreiding. Duidelijk is wel dat er aanknopingspunten zijn in het internationaal recht voor uitbreiding. Zo hebben andere Europese landen als Frankrijk en België ook bredere verboden.

Met het besluit om te werken aan verdere uitbreiding van een verbod, geeft het kabinet ook invulling aan diverse door de Tweede Kamer aangenomen moties over dit onderwerp.