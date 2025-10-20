Stichting voor rechtshulp en gelijke behandeling in Caribisch Nederland opgericht - maak kennis met de nieuwe directeur en Raad van Toezicht

Voor het eerst komt er op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba een fysieke plek waar inwoners terecht kunnen voor gratis informatie, advies en ondersteuning bij juridische vragen en discriminatie. De stichting die deze dienstverlening gaat bieden, is nu officieel opgericht. De naam van de stichting op Bonaire is Lokèt Hurídiko, op Sint Eustatius en Saba Legal Desk. De stichting is een structureel vervolg op de succesvolle pilot Legal Desk, die al langere tijd op Saba en ook sinds kort op Sint Eustatius draait.

Bij deze stichting kunt u straks:

Informatie en advies krijgen over juridische zaken, zoals conflicten met een werkgever, problemen met de huur of familiezaken;

Melding doen van discriminatie die u ervaart, bijvoorbeeld wanneer u ongelijk behandeld wordt vanwege uw herkomst of uw beperking.

Dit is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat iedereen in het Caribische deel van Nederland dezelfde bescherming krijgt als in Europees Nederland.

Wat gebeurt er nu?

De komende maanden gaat de stichting medewerkers aannemen en locaties inrichten op de drie eilanden. Het doel is om de rechtsbescherming van inwoners te versterken, zodat u weet waar u naartoe kunt met juridische problemen of zorgen.

De dienstverlening start in de eerste helft van 2026. Zodra de plekken voor de loketten en de openingstijden bekend zijn, worden die met u gedeeld, onder andere via www.rijksdienstcn.com.

Wie gaat de stichting leiden?

Met de oprichting zijn ook de eerste gezichten van de stichting bekend. Suhendra Leon, die ruime ervaring heeft op het gebied van rechtsbescherming, is benoemd tot directeur-bestuurder. Daarnaast is een Raad van Toezicht samengesteld met Shirma Rouse, Reza Asgarali, en als voorzitter Marga Buys-Trimp.

Vergroot afbeelding “Voor veel mensen is het niet vanzelfsprekend om te weten waar ze terechtkunnen als ze een juridisch probleem hebben of ongelijk behandeld worden. Met deze stichting willen we dat veranderen. Iedere inwoner van Bonaire, Sint Eustatius en Saba moet terechtkunnen voor onafhankelijke informatie en advies over rechten en plichten.”

Voorzitter van Raad van Toezicht Marga Buys-Trimp: “Als Raad van Toezicht zijn we enorm gemotiveerd om de directeur te ondersteunen om deze voorziening snel van start te laten gaan; de vraag hiernaar is groot en het is belangrijk dat het loket laagdrempelig en breed bekend wordt.”

Staatssecretaris Rutte (Justitie en Veiligheid): “Dit is een bijzondere mijlpaal: Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben nu een stichting die gaat zorgen voor fysieke loketten voor hulp en advies bij juridische problemen én bescherming tegen discriminatie. Daarmee zorgen we voor toegankelijke rechtshulp en openen we de deur naar rechtvaardigheid en gelijke behandeling voor iedereen. Een voorziening waar al lang behoefte aan is op de eilanden.”

Minister Rijkaart (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): “Op 7 oktober stemde de Eerste Kamer in met de Wet bescherming discriminatie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daardoor gelden alle wetten die beschermen tegen discriminatie straks in het hele land. Met deze stichting zorgen we ervoor dat ook inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba laagdrempelig terechtkunnen als ze ongelijk behandeld worden. Dat is ontzettend belangrijk en ik heb er alle vertrouwen in dat de nieuwe directie en Raad van Toezicht dit werk met toewijding zullen uitvoeren.”

Het College voor de Rechten van de Mens krijgt met de nieuwe Wet bescherming tegen discriminatie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba daarnaast een nieuwe oordelende taak op de eilanden. Dit houdt in dat burgers een verzoek kunnen indienen bij het College om te beoordelen of er in hun situatie sprake is van discriminatie.