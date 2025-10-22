Meer dan veertig Nederlandse start- en scale-ups naar 's werelds grootste techbeurs

Wereldwijd is de Consumer Electronics Show (CES) hét podium voor innovatieve groeibedrijven om te laten zien wat ze in huis hebben en een belangrijke plek om internationaal zaken te doen. Meer dan veertig Nederlandse innovatieve startups en scale-ups gaan daarom van 6-9 januari 2026 naar deze jaarlijkse techbeurs in het Amerikaanse Las Vegas.

De Nederlandse startups volgen de komende maanden een trainingsprogramma van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), gericht op hoe zij hun innovaties zo goed mogelijk kunnen presenteren aan potentiële klanten, investeerders en partners.

Minister Karremans (Economische Zaken): “Startups en scale-ups zorgen voor groei, vernieuwing en oplossingen voor de grote uitdagingen van vandaag en morgen, zoals de energietransitie en toenemende vergrijzing. Ze zijn dus onmisbaar voor onze welvaart. Daarom wil ik dat Nederland het beste startup- en scale-upklimaat van Europa krijgt. Om dat te bereiken, moeten onze bedrijven ook internationaal kunnen schitteren, zoals op de CES in Las Vegas. Want als zij succesvol zijn, profiteert iedereen daarvan. Met een sterke economie kunnen we immers onze zorg, ons onderwijs en onze veiligheid blijven betalen.”

Vorige maand presenteerde het kabinet de actieagenda ‘Bouwen aan de techkampioenen van morgen’. Deze moet zorgen voor een sterker Nederlands startup- en scale-up-ondernemingsklimaat. Er komt onder andere meer risicodragend kapitaal beschikbaar, een nieuwe fiscale regeling voor medewerkersparticipatie die vanaf 1 januari 2027 geldt en het tijdelijke aanjaagprogramma Techleap van de overheid gaat nog eens 3 jaar langer door tot 2029. De toegang tot internationale markten is hierbij essentieel, zoals voor het vinden van klanten, partners en investeerders.

Nederlandse deelnemers CES 2026

Innovatieve bedrijven uit het hele land reizen af naar de Consumer Electronics Show (CES). Zoals Cyberette, die een methode ontwikkeld voor het detecteren van ‘deep fakes’ om digitale fraude te voorkomen. Leyden Jar werkt aan een batterijtechnologie die de gebruiksduur van elektrische apparaten verlengt en de CO2-uitstoot vermindert. En Ambyon bouwt een logistieke robot voor zorgondersteuning in het ziekenhuis.

De officiële aftrap van de Nederlandse CES Las Vegas-missie vindt plaats tijdens CES Unveiled Europe op dinsdag 28 oktober in Beurs van Berlage in Amsterdam. Dan zullen de deelnemende startups de nieuwste innovaties laten zien die zij meenemen naar CES 2026.

Nederland neemt voor de negende keer deel aan de CES. In de afgelopen 8 jaar zijn honderden Nederlandse bedrijven naar de CES gegaan om zo internationaal op te schalen. Voor veel bedrijven was deelname aan de CES een doorbraak.

Zo werden er in voorgaande jaren veel overeenkomsten gesloten tussen Nederlandse deelnemers en internationale bedrijven. Zo sloot SmartQare vorig jaar een contract met Philips voor wereldwijde distributie. En maakte Advanced Audio Labs een deal met Renesas, een Japanse chipfabrikant.

Bekijk hier de volledige lijst van de deelnemende Nederlandse bedrijven