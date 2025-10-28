Kabinet steunt Oekraïne met extra geld voor komende winter

Afgelopen weken is Oekraïne zwaar getroffen door gerichte Russische aanvallen op de energie-infrastructuur, juist nu de koude wintermaanden voor de deur staan. Door de Russische aanvallen zijn zowel de gasinfrastructuur als het elektriciteitsnet grotendeels verwoest, met forse black-outs tot gevolg. Meer dan 12 miljoen Oekraïense burgers dreigen daardoor in de kou en het donker te zitten deze winter.

Met de aanvallen probeert Rusland niet alleen zoveel mogelijk schade aan te richten, maar ook het Oekraïense moreel te breken en de economie te ontwrichten. Voor Oekraïne is daarom naast luchtafweercapaciteit steun voor spoedherstel aan de energie-infrastructuur essentieel.

Het kabinet heeft voor 2026 geld gereserveerd om Oekraïne te helpen bij acute nood, en besteedt nu €25 miljoen aan extra energiesteun.

Van dat geld gaat €10 miljoen naar spoedreparaties en materieel, €10 miljoen is bestemd voor gasaankopen in het buitenland en €5 miljoen gaat naar de aanschaf van reservemateriaal van (Nederlandse) bedrijven en organisaties.

Al eerder heeft het kabinet voor 2026 €58 miljoen aan energiesteun beschikbaar gemaakt. Ook dat geld gaat naar reservemateriaal en herstel, en is bovendien bestemd om mensen op te leiden om in de energiesector te werken. De €25 miljoen acute energiesteun komt hier bovenop.

Staatssecretaris De Vries: “We blijven vierkant achter Oekraïne staan. Natuurlijk met militaire steun, maar ook de hulp voor de energiesector is van levensbelang voor Oekraïne. De economie en de samenleving moeten blijven draaien, ook nu de winter eraan komt. Daar helpen we bij.”

De bedragen zijn onderdeel van geld dat het kabinet eerder heeft gereserveerd voor 2025 en 2026 voor niet-militaire steun aan Oekraïne. In totaal gaat het om €252 miljoen per jaar.