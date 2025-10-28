Luchthavenbesluit Groningen Airport Eelde gepubliceerd

Het luchthavenbesluit (LHB) voor Groningen Airport Eelde (GAE) is op ​28 oktober gepubliceerd. Met het nieuwe LHB wordt niet alleen de rechtsbescherming van omwonenden versterkt, maar ook de verbondenheid van Noord-Nederland met de rest van Europa.

De luchthaven mag een uur langer openblijven dan in de voormalige vergunning, tot middernacht in plaats van 23.00 uur. Op termijn mag GAE doordeweeks ook een half uur eerder open, om 06.00 uur in plaats van 06.30 uur, als daar genoeg capaciteit voor is bij Luchtverkeersleiding Nederland. Dat is nu nog niet het geval.

Met de verruimde openingstijden wordt GAE aantrekkelijker voor luchtvaartmaatschappijen. Die kunnen dan namelijk meerdere vluchten op één dag uitvoeren.

De toekomstige geluidruimte blijft binnen de afspraken uit de voormalige vergunning. Dit komt doordat vliegtuigen de afgelopen jaren stiller zijn geworden. De gebruiksruimte geeft aan hoeveel geluid de vertrekkende en landende vliegtuigen per jaar mogen maken.

Het LHB bevat extra handhavingspunten ten opzichte van de huidige situatie. In handhavingspunten is vastgelegd hoeveel vliegtuiggeluid er op een bepaalde plek jaarlijks is toegestaan. Dit is een verbetering van de rechtsbescherming van omwonenden.

Ook zijn regels voor het verminderen van de lokale luchtverontreiniging opgenomen in het LHB. Door het vliegtuig vanuit de luchthaven van elektriciteit te voorzien voor bijvoorbeeld de verwarming of airco zolang het toestel op het platform staat, is de hulpmotor veel minder nodig. Daarmee wordt de uitstoot van schadelijke stoffen op het platform teruggedrongen.

“De publicatie van het nieuwe luchthavenbesluit voor Groningen Airport Eelde is een mijlpaal”, aldus minister van Infrastructuur Robert Tieman. “De rechtspositie voor omwonenden wordt robuuster, en tegelijkertijd wordt de luchthaven aantrekkelijker voor luchtvaartmaatschappijen. En dat is weer goed nieuws voor de economie en de verbondenheid van de regio.”

Vanuit het Mobiliteitsfonds maakt het ministerie 13 miljoen euro beschikbaar om de bereikbaarheid van de luchthaven te verbeteren.

Het LHB treedt 1 november in werking.