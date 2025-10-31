Benoeming voorzitter Colleges financieel toezicht

De Rijksministerraad en de ministerraad hebben ingestemd met de benoeming van Hans Hoogervorst tot voorzitter van de drie Colleges financieel toezicht. De heer Hoogervorst volgt Lidewijde Ongering op die per 1 februari 2026 stopt als voorzitter.

Met de benoeming door de (Rijks)ministerraad wordt de heer Hoogervorst per 1 februari 2026 de nieuwe voorzitter van het Cft Curaçao en Sint Maarten, het College Aruba financieel toezicht en het Cft Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Hans Hoogervorst is sinds 2022 lid van de drie colleges namens Nederland. Hij was staatssecretaris en minister in meerdere Nederlandse kabinetten. Na zijn politieke loopbaan was hij voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten en van de International Accounting Standards Board.

Staatssecretaris Van Marum van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “De heer Hoogervorst heeft als lid al een stevige staat van dienst opgebouwd binnen de Colleges financieel toezicht. Hij is een uitstekende opvolger voor mevrouw Ongering die deze functie sinds februari 2023 met grote kennis van zaken heeft vervuld. Gezonde overheidsfinanciën zijn de basis voor het doen van investeringen die moeten leiden tot een beter leven voor de inwoners van alle eilanden. Namens de (Rijks)ministerraad dank ik scheidend voorzitter mevrouw Ongering voor haar grote betrokkenheid en inzet voor de Caribische delen van het Koninkrijk.”

De Colleges financieel toezicht zijn onafhankelijk en zien toe op de deugdelijkheid van de overheidsfinanciën van de landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba en van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Colleges hebben een signalerende en adviserende rol.