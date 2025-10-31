Benoeming voorzitter Raad van toezicht Integriteitskamer Sint Maarten

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de benoeming van de heer C.R.M. Wallé tot voorzitter van de raad van toezicht van de Integriteitskamer Sint Maarten. De benoeming geldt voor de duur van drie jaar. Deze benoeming wordt per 1 november 2025 officieel met een Koninklijk Besluit van kracht.

Volgens de vastgestelde procedure dienen de twee leden van de raad van toezicht een bindend schriftelijk advies uit te brengen voor deze benoeming.

De Integriteitskamer Sint Maarten adviseert en doet voorstellen voor het algemene beleid voor integriteitsbevordering in Sint Maarten en verricht (voor)onderzoek naar vermoedens van misstanden.